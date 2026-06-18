La periodista aseguró que la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura contra Martha Peralta, integrante del partido Mais. La senadora guajira está involucrada en el caso de corrupción de la UNGRD que desencadenó la captura de funcionarios del Gobierno y congresistas.

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Diana Saray aseguró que la Policía llegó en la tarde de este jueves 18 de junio al inmueble de la congresista de la coalición del Pacto Histórico en Bogotá para trasladarla a la sede del alto tribunal. Sin embargo, Peralta Epieyú aseguró que todo se trata de una serie de versiones que son falsas.

“Estoy viendo muchos rumores, chismes y titulares que no corresponden a la realidad. Algunas personas están diciendo que me van a imputar, que allanaron mi casa, e incluso hasta hablan de una supuesta captura. Todo es falso”, aseguró la senadora a través de su cuenta en ‘X’, donde llamó “mentirosa” a Saray por la información que dio.

Estoy viendo muchos rumores, chismes y titulares que no corresponden a la realidad. Algunas personas están diciendo que me van a imputar, que allanaron mi casa, e incluso hasta hablan de una supuesta captura. Todo es falso. Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de una actuación… pic.twitter.com/2y5srmISQX — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) June 18, 2026

Aunque el alto tribunal no ha revelado alguna orden de captura, sí le solicitó a la fuerza pública que llevara a Peralta a la diligencia para que diera respuestas sobre el caso. La congresista asistió a la indagatoria con el objetivo de recaudar información y seguir avanzando con la investigación del escándalo de corrupción que enloda al Gobierno.

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“Aquí no se está imputando, no se está acusando y no se está dictando ninguna medida en mi contra”, agregó Martha Peralta.

Sin embargo, la periodista y también abogada ha insistido en que la orden de captura contra la senadora si existe y es vigente.

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