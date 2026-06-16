Antonio Navarro Wolff sorprendió este martes 16 de junio, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, para mostrar su apoyo a Iván Cepeda. El exalcalde de Pasto estuvo presente en un evento para respaldar al candidato del Pacto Histórico, pero su reaparición despertó mucha inquietud al lucir muy diferente.

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El otrora senador de 77 años llegó al mitin con un saco rojo y fue la gran novedad porque se había alejado del foco mediático luego de años. Además de eso, los internautas quedaron pensativos por una foto en la que se vio muy cambiado y en la que le destacaron que los años no llegan solos. Sin embargo, algunos especularon sobre si tenía alguna condición delicada de salud.

“Ya déjenlo descansar”, “qué pecadito, hace 4 años usaron a Mokus y este, a Navarro. No tienen ya idea de lo que hacen. Estaban y están muy enfermos” o “le llevaron el cajón a Navarro”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Antonio Navarro Wolff estuvo presente junto con otras figuras políticas mediáticas, como el exsenador Iván Marulanda; ellos dos fueron parte importante de la Constituyente que dieron vida a la constitución de 1991. Allí también estuvieron los exministros de Petro, Germán Umaña y Luis Gilberto Murillo, y el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila.

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