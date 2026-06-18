La Fiscalía abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, hechos ocurridos en la década de los 90. E proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 y contempla un llamado a indagatoria cuya fecha aún no ha sido definida.

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La decisión judicial también abarca referencias a los casos de José María Valle y Guacharacas, expedientes que han sido objeto de controversia durante años. La investigación quedó en manos de la fiscal Marcela Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien liderará las actuaciones correspondientes dentro del caso.

Tras conocerse la determinación de la Fiscalía, el exmandatario reaccionó públicamente a través de su cuenta de X y aseguró que fue notificado por sus abogados sobre el llamado a indagatoria y cuestionó que la medida se conozca a pocas horas de una nueva jornada electoral en el país.

“De mis abogados: Fiscalía tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro y La granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exmandatario.

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De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas” A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026

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