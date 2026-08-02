A pocos días del cambio de Gobierno, el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella lanzó una alerta por una millonaria contratación que está en manos del Gobierno saliente. Según informó la oficina de prensa del presidente electo, la nueva administración pidió detener la firma de contratos de Invías por cerca de $3,2 billones destinados a vías terciarias en La Guajira.

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La solicitud se conoce mientras De la Espriella prepara su llegada a la Presidencia el próximo 7 de agosto en Cali y avanza con la conformación de su equipo de Gobierno. En los últimos días, el mandatario electo ha anunciado nombramientos, entre ellos el de Ana María Vesga como ministra de Salud, el de Claudia Benavides como ministra de las TIC, y ha adelantado reuniones con sus futuros funcionarios.

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En un comunicado, el equipo de empalme cuestionó que los contratos se adjudiquen cuando faltan pocos días para el relevo presidencial. “Los colombianos tienen derecho a preguntarse por qué una contratación de esta magnitud se adelanta cuando restan apenas unos días para el cambio de Gobierno”, señaló.

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De acuerdo con el documento, los procesos incluyen 10 contratos de obra y seis de interventoría para proyectos viales en La Guajira, con vigencias futuras que llegarían hasta 2035. La mayor parte de los recursos estaría destinada a siete contratos en Uribia, por cerca de $2 billones, y otros proyectos en Riohacha, Maicao y Manaure.

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El equipo de De la Espriella pidió al Gobierno saliente abstenerse de suscribir los contratos adjudicados el pasado 27 de julio mientras la nueva administración adelanta una revisión técnica, jurídica y financiera.

“No nos oponemos a construir vías terciarias; cuestionamos que decisiones billonarias se adopten cuando un Gobierno está haciendo maletas para dejar el poder”, indicó el comunicado.

Según el equipo de De la Esprirlla, los proyectos que cumplan con criterios de responsabilidad fiscal y beneficio para las comunidades continuarán durante el nuevo Gobierno.

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