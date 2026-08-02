Abelardo de la Espriella salió al paso de las especulaciones que circulan sobre la sede desde la que despachará en Barranquilla, y afirmó que los recursos para las adecuaciones del inmueble como nueva sede de la presidencia no provienen del Estado. “Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano”, sostuvo en un video publicado este miércoles.

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De la Espriella explicó que la edificación ya existía y se encuentra ubicada en la sede de la 2ª Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla. Según el presidente electo, su arquitectura neoclásica responde a un estilo propio de una época histórica, por lo que rechazó las comparaciones que algunos han hecho con la Casa Blanca de Washington. “Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia”, indicó.

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Sobre el financiamiento, De la Espriella precisó que las adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a donaciones de empresarios barranquilleros. Además, fue enfático en señalar que el mobiliario del inmueble correrá por su cuenta: “El mobiliario, que cuesta aproximadamente 400 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”.

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El abogado también reveló que la sede cuenta con un búnker subterráneo construido hace varios años como protección para el presidente de Colombia ante una eventual confrontación bélica internacional. “Allí, en ese subterráneo, funciona actualmente una sala especial de crisis y operaciones desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia”, señaló.

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De la Espriella enmarcó el proyecto dentro de su compromiso con la descentralización del poder. “No estoy construyendo un nuevo palacio, estoy edificando una nueva forma de gobernar a Colombia. Más cercana a la gente, más cercana a las regiones”, afirmó, y anunció que Barranquilla será una sede permanente de trabajo desde la cual ejercerá el gobierno con mayor cercanía al territorio.

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