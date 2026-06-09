El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció luego de que la justicia ratificara la condena contra su hermano, Santiago Uribe, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

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(Vea también: Abogado de Santiago Uribe hizo movimiento por confirmación de condena, pero no le saldría)

A través de un mensaje público, aseguró que su familiar se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir con la orden de captura emitida tras la decisión judicial.

“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, manifestó el exmandatario al referirse al proceso que enfrenta su hermano y que volvió a ocupar la atención nacional después de la confirmación de la sentencia.

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La decisión judicial ratificó la condena impuesta contra Santiago Uribe dentro de una investigación relacionada con la presunta conformación y actuación de grupos armados ilegales en Antioquia. Con este fallo, las autoridades avanzaron en el cumplimiento de las medidas derivadas de la sentencia.

¿Por qué condenaron a Santiago Uribe Vélez?

Santiago Uribe Vélez fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, organización que delinquió en el norte de Antioquia entre 1990 y 1994. La justicia concluyó que tuvo un papel de liderazgo dentro de esa estructura ilegal, señalada de ejecutar asesinatos selectivos bajo una estrategia de “limpieza social”.

El proceso judicial se extendió durante varias décadas. En noviembre de 2024, un juzgado especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe al considerar que las pruebas presentadas no permitían establecer su responsabilidad penal.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó a 28 años y 3 meses de prisión, al concluir que existían suficientes elementos para demostrar su participación en la conformación y dirección del grupo armado ilegal.

La sentencia de segunda instancia fue revisada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, que el 3 de junio de 2026 dejó en firme la condena. El alto tribunal ratificó que Santiago Uribe era responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, dentro de un caso relacionado con el asesinato de Camilo Barrientos, ocurrido en 1994, y con las actividades atribuidas a Los 12 Apóstoles en varios municipios antioqueños.

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