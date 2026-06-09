Una serie de preguntas se han desatado luego de que el representante electo Daniel Briceño denunciara la inclusión de un artículo en un proyecto de ley que, según él, podría obligar a millones de colombianos a pagar un nuevo seguro anual por el simple hecho de tener licencia de conducción.

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De acuerdo con Briceño, la propuesta está contenida en el proyecto de ley 227 de 2025 y busca crear un seguro obligatorio de responsabilidad extracontractual que ya no estaría vinculado al vehículo, como ocurre actualmente con el Soat, sino directamente al conductor.

“Nos quieren crear un SOAT 2.0, uno más, otro cobro infame”, afirmó el congresista electo, quien señaló que la iniciativa fue introducida mediante el artículo 37 del proyecto.

Según explicó, la medida afectaría a cerca de 13 millones de colombianos que actualmente cuentan con licencias de conducción activas, de acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

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Briceño aseguró que el proyecto establece coberturas mínimas equivalentes a 15 salarios mínimos para conductores de automóviles y siete salarios mínimos para motociclistas. Aunque la norma también limitaría inicialmente el valor de la póliza a un máximo del 0,5 % de la cobertura, el representante considera que esa cifra sería insostenible para las aseguradoras. “Eso, en la práctica, es una póliza de papel. No cubre ni los gastos administrativos para expedirla”, manifestó.

Por esa razón, advirtió que más adelante podría producirse un ajuste a valores comerciales reales, lo que elevaría considerablemente el costo para los ciudadanos.

De acuerdo con los cálculos presentados por Briceño, un motociclista podría terminar pagando cerca de 367.000 pesos anuales adicionales por conservar su licencia de conducción. En el caso de quienes tienen licencia para conducir automóvil, el costo podría ascender a aproximadamente 786.000 pesos al año.

Las cifras han generado preocupación entre conductores y sectores económicos, especialmente porque el nuevo cobro se sumaría al Soat, a los gastos de revisión técnico-mecánica, impuestos y otros costos asociados al uso de vehículos en Colombia.

El congresista también realizó una proyección del impacto económico general de la medida. Según sus estimaciones, si los cerca de 13 millones de conductores del país tuvieran que asumir ese nuevo seguro, la carga total superaría los 6,9 billones de pesos anuales. “No podemos seguir permitiendo que con la excusa de la seguridad sigan ahogando a los colombianos”, aseguró.

Por ahora, el proyecto continúa su trámite legislativo y aún deberá superar varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la propuesta ya abrió un intenso debate sobre los costos que podrían enfrentar los propietarios de carros y motocicletas en los próximos años.

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