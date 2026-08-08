Por: El Espectador

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La captura de Héctor Bastidas, alias “Bonito” o también conocido como “Boni”, ocurrida en Guamal, Meta, representa un golpe significativo contra la estructura criminal “Comandos de Frontera”. De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, Bastidas era considerado el segundo jefe dentro de esa organización ilegal, con operaciones que se extendían por el sur de Colombia y zonas limítrofes con Ecuador y Perú. Este operativo fue ejecutado por el Gaula militar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, instituciones que llevaron adelante la investigación y la acción conjunta para desarticular parte de la cadena de mando del grupo.

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Según detallan fuentes oficiales, esta organización hace parte de la autodenominada disidencia Coordinadora Nacional Ejército Nacional Bolivariano. Entre las principales fuentes de recursos económicos que se le atribuyen figuran actividades como extorsión, secuestro y, en especial, el narcotráfico. La información recabada en la investigación señala que se habrían consolidado alianzas con redes criminales de carácter transnacional, especialmente aquellas con presencia en Ecuador y Perú, lo que evidencia la magnitud de sus operaciones ilícitas y la amenaza que representa para la seguridad en la región.

Sobre el papel directo de alias “Bonito”, las autoridades tienen información de que lideraba la coordinación del tráfico de sustancias ilegales, además de actividades violentas contra miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil. Sus acciones permitían mantener el dominio sobre territorios clave, recuperar zonas en disputa frente a otras agrupaciones criminales y garantizar el control sobre corredores estratégicos utilizados para el flujo de drogas. Las regiones impactadas por su accionar incluyen áreas rurales como Ipiales en Nariño, el Valle del Guamuez en Putumayo, así como las fronteras ecuatorianas donde se destacan Santa Rosa de Sucumbíos, San Martín y Villa Hermosa–Lago Agrio.

La importancia de esta captura fue resaltada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X, quien destacó que el éxito de la operación obedeció al trabajo de inteligencia y a la coordinación institucional. De acuerdo con de la Espriella, este hecho envía un mensaje claro a la ciudadanía sobre los avances en materia de seguridad y reafirma el compromiso del Estado frente a la lucha contra la impunidad y el respeto a la autoridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Héctor Bastidas alias “Bonito” y por qué era buscado por las autoridades?

Héctor Bastidas, conocido como “Bonito” o “Boni”, era identificado como el segundo jefe de la organización criminal “Comandos de Frontera”. De acuerdo con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, era buscado principalmente por coordinar el tráfico de drogas, acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil, así como por mantener control en zonas estratégicas para el narcotráfico en el sur del país y regiones fronterizas con Ecuador y Perú.

¿Qué impacto tuvo la captura de alias “Bonito” en la estructura de los Comandos de Frontera y la seguridad regional?

La detención de alias “Bonito” fue valorada por las autoridades como un golpe estratégico que disminuye la capacidad de los Comandos de Frontera para operar en actividades como extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Según declaraciones oficiales citadas en el informe, la captura ayuda a recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, debilitando una de las principales estructuras que gestiona rutas y alianzas criminales transnacionales en el sur del país.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

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Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: