Por: El Espectador

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La capital del país vivió una jornada marcada por estrictas medidas de seguridad debido a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, realizada el 7 de agosto. De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol y El Espectador, más de 1.400 policías arribaron a Bogotá con el propósito de reforzar la vigilancia en 51 puntos de control especialmente seleccionados por las autoridades. El objetivo principal de este esfuerzo fue evitar y contener la comisión de delitos, garantizando así la tranquilidad ciudadana durante este evento trascendental para el país.

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Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, se refirió al derecho a la protesta y reiteró el compromiso institucional con el respeto y la garantía de esta manifestación democrática, siempre que se desarrolle de manera pacífica. Galán enfatizó que, en caso de presentarse situaciones de vandalismo o alteraciones al orden público, la fuerza pública está preparada y tiene instrucciones claras para actuar con prontitud. En palabras del mandatario, “estarán listos para actuar si es necesario”, remarcando que la coordinación entre la Policía y la Brigada 13 del Ejército Nacional será fundamental para salvaguardar a la ciudad, según sus declaraciones a Noticias Caracol.

Simultáneamente, en municipios cercanos como Soacha y otros localizados en la Sabana, la Policía Nacional elevó el Alistamiento de Primer Grado, una medida preventiva que incluye la utilización de drones para el monitoreo aéreo, acciones de inteligencia y colaboración directa con la Fiscalía General de la Nación. Esta estrategia permite una respuesta más rápida ante posibles alteraciones del orden, bloqueos viales o cualquier hecho que pueda afectar la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

El control de la movilidad también ocupó un lugar central entre las medidas. El Distrito determinó restricciones específicas, como la prohibición del transporte de escombros, cilindros de gas y materiales de construcción hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto. No obstante, hay excepciones contempladas para vehículos de emergencia, servicios públicos, obras públicas con Planes de Manejo de Tránsito autorizados y aquellos destinados a suministrar alimentación a personas privadas de la libertad.

Estas determinaciones muestran cómo autoridades locales y nacionales articularon esfuerzos para asegurar que la investidura presidencial se desarrollara en un entorno protegido y controlado, tal como informaron El Espectador y Noticias Caracol.

¿Qué significa el Alistamiento de Primer Grado en la Policía Nacional?

El Alistamiento de Primer Grado es una medida preventiva de máxima alerta que activa la Policía Nacional para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta. Incluye el monitoreo aéreo con drones, labores de inteligencia y la coordinación directa con entidades como la Fiscalía General de la Nación, todo orientado a atender de forma inmediata situaciones que puedan alterar el orden público o la movilidad.

¿Cuáles son las restricciones de movilidad impuestas durante la investidura presidencial en Bogotá?

Durante la ceremonia de investidura presidencial, el Distrito impuso restricciones específicas al transporte de escombros, cilindros de gas y materiales de construcción hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto. Sin embargo, se habilitaron excepciones para vehículos de emergencia, de servicios públicos, los vinculados a obras públicas con Planes de Manejo de Tránsito autorizados y aquellos destinados a la alimentación de personas privadas de la libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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