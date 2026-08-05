Por: Caracol TV

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Diego Serna, exfutbolista colombiano conocido por su paso exitoso por clubes de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, fue detenido por autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Miami. El arresto se realizó después de que funcionarios de Colombia alertaran a la policía de Estados Unidos sobre el material que transportaba el exjugador. De acuerdo con documentos judiciales y reportes de Noticias Caracol y la agencia EFE, Serna admitió su responsabilidad ante las autoridades y ofreció colaborar con la investigación apenas llegó al país.

Según los datos judiciales, el exjugador de 52 años arribó a Miami con dos mochilas que contenían siete frascos llenos de hidrocodona, un potente analgésico opiáceo. En total, el exfutbolista intentó ingresar al país cerca de 9.000 pastillas del medicamento. La operación incluyó un encuentro en la zona de salidas del aeropuerto, donde Serna tenía previsto entregar la droga a una mujer, bajo la vigilancia de agentes encubiertos. Ella también fue arrestada en el momento del intercambio. Serna declaró ante las autoridades que un conocido le pagó el pasaje aéreo a cambio de transportar el cargamento. Posteriormente, compareció ante un tribunal federal y obtuvo libertad bajo fianza de 100.000 dólares, a la espera de la audiencia de cargos programada para el 20 de agosto.

La detención de Diego Serna resalta el pasado y la reputación que el exjugador había construido tanto en Colombia como en Estados Unidos. Nacido en Medellín, Serna inició su carrera profesional en el fútbol colombiano con clubes como Cortuluá e Independiente Medellín. Sin embargo, alcanzó reconocimiento internacional luego de unirse al Miami Fusion en la MLS, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Su rendimiento lo llevó a ser incluido en el llamado MLS Best XI de 2001, una distinción que premia a los mejores jugadores de la liga norteamericana en cada temporada.

Tras la desaparición del Miami Fusion, Serna actuó en varios equipos: MetroStars, New England Revolution y Los Angeles Galaxy en Estados Unidos, y posteriormente volvió a Colombia y continuó su carrera en Ecuador y Brasil. Terminó su trayecto profesional en el sur de la Florida, con el Miami FC y luego con el Miami Dade FC. El caso de Serna se suma a otros procesos judiciales que han involucrado a exjugadores colombianos como Jhon Viáfara, Diego León Osorio y Antony de Ávila, todos señalados o vinculados por las autoridades en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

¿Por qué fue capturado Diego Serna en Miami y cuáles fueron los cargos?

Diego Serna fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami acusado de tráfico de drogas, específicamente por intentar ingresar casi 9.000 pastillas de hidrocodona, un analgésico opiáceo. Según documentos judiciales citados por Noticias Caracol y EFE, Serna admitió el delito y afirmó que transportaba la droga a cambio de un pasaje pagado, lo que llevó a la apertura de un proceso federal en su contra.

¿Qué significa hidrocodona y por qué es considerada un opiáceo?

La hidrocodona es un medicamento utilizado para tratar el dolor intenso; pertenece a la familia de los opiáceos, una clase de sustancias derivadas del opio que pueden causar dependencia y tienen un alto potencial de abuso. Por esta razón, el tráfico y distribución no autorizada de hidrocodona está penado en Estados Unidos y otros países.

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