Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó, este 4 de agosto, el cargo de acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas, quien en el pasado fue presentador de ‘Noticias Caracol’. Según se expuso en la audiencia ante la Jueza 41 de Control de Garantías, la acusación obedece a denuncias presentadas por cuatro mujeres, quienes aseguran que el comunicador incurrió en hechos de acoso sexual entre 2024 y 2026. Sin embargo, durante la diligencia, Vargas no admitió responsabilidad alguna.

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La audiencia de imputación se realizó de manera reservada, atendiendo a una solicitud plantea por la Fiscalía y por la abogada Ana Bejarano, representante de una de las víctimas. El argumento principal para esa solicitud fue la necesidad de proteger la privacidad e integridad de las personas afectadas, debido tanto al riesgo de revictimización como al interés que ha despertado el caso en redes sociales y al temor de estigmatización profesional.

Durante la audiencia, la abogada Bejarano, junto con la Fiscalía, pidió que se mantuviera en confidencialidad la identidad de las denunciantes, petición que se basó en las posibles afectaciones que podría causar la exposición pública de sus nombres. Asimismo, la abogada advirtió que la reserva era una medida de protección esencial considerando el contexto mediático. No obstante, la defensa de Vargas, encabezada por el abogado Juan David Bazzani, enfatizó que su representado goza de presunción de inocencia y debe acceder a toda la información relevante del proceso. Además, consideró que se debía optar únicamente por una de las dos medidas solicitadas (reserva de diligencia o anonimato), más no por ambas. Finalmente, la jueza determinó reservar la diligencia, pero no accedió a ocultar los nombres de las víctimas, lo que motivó el retiro de la abogada Bejarano de la audiencia.

En el contexto de los hechos, Vargas se desvinculó de ‘Noticias Caracol’ en marzo, tiempo en el que la empresa llevaba a cabo investigaciones internas por denuncias relacionadas con violencia sexual. Ese mes, en redes sociales aparecieron relatos de periodistas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, compartían experiencias de presunto acoso sexual en medios como ‘Noticias Caracol’. En respuesta, el canal anunció la activación de sus protocolos internos y la adopción de acciones legales, e informó el fin del vínculo laboral con Vargas por mutuo acuerdo. Según aclaró el canal, esa decisión no constituía un pronunciamiento sobre los hechos denunciados ni sobre responsabilidades específicas. Tras su salida, Vargas señaló en su cuenta de X que la decisión de terminar su contrato fue conjunta y ocurría en atención a la coyuntura y posición institucional del canal.

De acuerdo con El Espectador, tanto el canal como otros medios del grupo Valorem, han seguido los protocolos establecidos para atender estas situaciones. Para más información, se recomienda consultar la sección Judicial de El Espectador.

¿Por qué la audiencia contra Jorge Alfredo Vargas se realizó de manera reservada?

La audiencia se desarrolló en reserva por solicitud de la Fiscalía y de la abogada Ana Bejarano, quienes argumentaron ante la jueza la necesidad de proteger la identidad y seguridad de las víctimas, principalmente para evitar revictimización, considerando el interés del caso en redes sociales y el posible impacto en la reputación profesional de las denunciantes, de acuerdo con la información presentada en la diligencia.

¿Qué consecuencias tuvo la salida de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

La salida de Jorge Alfredo Vargas de ‘Noticias Caracol’ se produjo en medio de investigaciones internas por denuncias de acoso sexual, y aunque la empresa aclaró que la terminación del contrato, acordada de mutuo acuerdo, no constituía pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, marcó un precedente ante situaciones similares en otros medios. Esta decisión se enmarca en el fortalecimiento de protocolos y respuestas institucionales frente a denuncias de violencia sexual en el ámbito periodístico, según informó ‘Noticias Caracol’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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