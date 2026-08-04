Por: Noticiero 90 minutos

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El pico y placa, implementado por la Alcaldía de Santiago de Cali, representa una de las principales estrategias de la ciudad para enfrentar la congestión vehicular y las altas cifras de contaminación ambiental. Esta normativa afecta obligatoriamente a los vehículos particulares y se basa en la rotación del último dígito de la placa para definir quién puede transitar por las vías durante los días hábiles. Según la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad de Cali, el esquema de rotación se mantiene vigente durante el segundo semestre de 2026, con un calendario específico que dicta las restricciones de circulación.

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El miércoles 5 de agosto de 2026, la medida recae sobre los automóviles cuyas placas finalizan en los números 3 y 4. La restricción, de acuerdo con el reporte oficial, es continua y abarca desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., cubriendo así las horas de mayor tráfico tanto en la mañana, al mediodía y en la tarde. El objetivo es disminuir el flujo de vehículos en las vías principales y mitigar los efectos negativos en términos ambientales y de movilidad.

Se advierte que los conductores que no acaten la medida pueden ser sancionados económicamente. Específicamente, la multa corresponde a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), de acuerdo con la normatividad vigente en la ciudad. Además, existe la posibilidad de que las autoridades procedan con la inmovilización del vehículo si detectan infracciones durante el horario restringido. De esta forma, la Secretaría de Movilidad refuerza la importancia del cumplimiento para evitar afectaciones económicas y contratiempos en la movilidad urbana.

Sin embargo, la normativa contempla excepciones. Los automóviles híbridos, eléctricos y los destinados a servicios de emergencia y seguridad no están sujetos a la restricción del pico y placa. Para quienes necesitan circular sin restricciones, existe la opción legal de pagar la Tasa por Congestión, lo que habilita al conductor a movilizarse durante los horarios vedados por la norma. Estas alternativas, de acuerdo con la autoridad local, buscan equilibrar la funcionalidad de la ciudad con el compromiso ambiental, sin afectar la operatividad de los servicios esenciales ni quienes optan por tecnologías más limpias.

En ese sentido, la información citada por Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali recalca la necesidad de estar atentos a los calendarios de rotación para evitar contratiempos y contribuir a una mejor movilidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali y a qué vehículos aplica?

El horario del pico y placa en Cali es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua los días hábiles, y aplica exclusivamente para vehículos particulares, según lo informado por la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿Cuáles son las excepciones del pico y placa en Cali y qué significa la Tasa por Congestión?

Las principales excepciones para el pico y placa en Cali incluyen vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad. Por otra parte, la Tasa por Congestión permite a conductores que lo requieran circular sin restricción de horario tras cancelar el pago correspondiente, conforme a lo explicado por las autoridades de movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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