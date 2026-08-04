Un video del ingeniero Carlos Oñoro, presentado durante una transmisión de RTVC como experto en metadatos, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que afirmara que Colombia tiene 150.000 municipios durante una exposición sobre presuntas irregularidades electorales.

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La declaración llamó la atención de cientos de usuarios porque, de acuerdo con la organización político-administrativa del país, Colombia cuenta oficialmente con 1.103 municipios, una cifra muy inferior a la mencionada por el expositor.

El fragmento comenzó a compartirse ampliamente en plataformas como X, donde acumuló numerosos comentarios de personas que cuestionaron el error y pidieron mayor rigurosidad en la presentación de información relacionada con el proceso electoral.

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De “empresario” de conciertos de rock a estadista electoral del petrismo. No se cansan de hacer el ridículo. pic.twitter.com/3i4II1CPBg — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2026

¿Qué reacciones provocó el video?

Las publicaciones sobre el fragmento acumularon cientos de comentarios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios calificaron la afirmación como un error evidente, otros cuestionaron que un especialista presentado como experto hubiera cometido una equivocación de ese tipo durante una exposición pública.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal?

Una de las personas que reaccionó fue la senadora María Fernanda Cabal, quien compartió el video en su cuenta de X y cuestionó la declaración.

Típico del petrismo. No saben qué dicen ni porqué lo dicen. Ellos como este “empresario” de conciertos solo repiten lo que les dicen. Pasó de organizar conciertos a estadista del petrismo. ¿Cómo así que “no sabe quién lo hizo ni por qué ni dónde ni cuándo”? pic.twitter.com/pope9fnQmq — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2026

En una de sus publicaciones escribió:

“Alimentan una falsa narrativa peligrosa para desconocer el proceso electoral donde fueron derrotados estos comunistas. Hablan de 150 mil municipios en Colombia cuando tenemos 1.103. Están desesperados por dar el golpe de Estado para no entregar el poder”.

Alimentan una falsa narrativa peligrosa para desconocer el proceso electoral donde fueron derrotados estos comunistas. Hablan de 150 mil municipios en Colombia cuando tenemos 1.103. Están desesperados por dar el golpe de Estado para no entregar el poder. pic.twitter.com/cnoAQQiPxF — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2026

En otro mensaje también criticó al expositor y escribió:

“De ‘empresario’ de conciertos de rock a estadista electoral del petrismo. No se cansan de hacer el ridículo”.

Vicky Dávila, por su parte publicó un video en el que el experto se presenta como empresario de conciertos y seguidor de la música metal.

Respuesta de Carlos Oñoro

Por su parte, el ingeniero Oñoro explicó que la cifra por la que fue atacado y cuestionado no obedeció a nada distinto que a un lapsus.

En lugar de decir 150.000 pueblos, quiso decir 150.000 votos. Nada más.

Ayer hablé casi una hora y en un momento dije 150mil pueblos en lugar de decir votos.

Y eso es lo único q bodegueros mayores y menores han podido “destacar” de la exposición. Sobre mi “experticia”, desde el primer día de los hallazgos dije q necesitaba un estadístico o un… — Carlos Oñoro (@CarlosOnoro) August 4, 2026

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