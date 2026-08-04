Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció oficialmente que el general Jesús Alejandro Barrera Peña será el nuevo director de la Policía Nacional a partir del inicio de su mandato, programado para el 7 de agosto. De acuerdo con la información publicada por El Diario, este nombramiento implica el relevo del general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien ha dirigido la institución durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.

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La noticia llegó acompañada del anuncio de que el general Norberto Mujica Jaime sería designado como subdirector de la Policía Nacional. Sin embargo, estas decisiones solo se formalizarán una vez De la Espriella asuma la presidencia y se expidan los actos administrativos requeridos. Hasta el momento, según la línea de mando oficial consultada por El Diario, continúan en sus cargos William Rincón como director y el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros como subdirector.

La designación de Barrera Peña marca un regreso a la institución, ya que el oficial había salido en 2022 como parte de los cambios en la cúpula que hizo el Gobierno de Gustavo Petro. Su hoja de vida detalla experiencia en inteligencia, donde fue director y jefe de Operaciones, y fue también oficial de enlace ante organismos internacionales. Además, lideró la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, unidad que desempeña funciones clave en zonas agrícolas y corredores estratégicos del país, evidenciando su manejo en contextos complejos de seguridad rural.

Por su parte, el general Norberto Mujica Jaime también cuenta con trayectoria en inteligencia y operaciones policiales. Entre sus cargos, ha sido director de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, subdirector de Antinarcóticos y jefe de Contraatracos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Asimismo, en diciembre de 2019 lideró el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) antes de volver a la Policía para dirigir la Dirección de Inteligencia (Dipol).

La nueva cúpula asumirá sus funciones en un panorama desafiante, marcado por problemáticas de orden público relacionadas con la presencia del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), organizaciones dedicadas al narcotráfico, casos de extorsión y disputas entre estructuras criminales. Además, el relevo tendrá lugar tras la ceremonia de posesión presidencial prevista en Cali, que contará con un extenso despliegue de seguridad debido a alertas y la asistencia de delegaciones internacionales. Por ahora, De la Espriella no ha revelado la totalidad de su equipo de mando; los detalles se conocerán oficialmente después del 7 de agosto, cuando se expidan los decretos formales del nuevo Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jesús Alejandro Barrera Peña y cuál ha sido su trayectoria en la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera Peña es un oficial con experiencia en áreas de inteligencia, seguridad rural y coordinación internacional. En la Policía Nacional ha sido director de Inteligencia Policial, jefe de Operaciones y oficial de enlace ante otros organismos. También lideró la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural antes de retirarse en 2022 y regresar para asumir la dirección general.

¿Qué retos de seguridad enfrentará la nueva cúpula de la Policía Nacional durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La nueva cúpula encabezada por Barrera Peña y Mujica Jaime enfrentará un complejo escenario de orden público, marcado por la presencia del ELN, disidencias de las Farc, narcotráfico y criminalidad en diversas regiones. Su liderazgo buscará responder a estos desafíos a partir del 7 de agosto, con énfasis en zonas estratégicas y rurales según lo destacan los perfiles de ambos oficiales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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