Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un incidente marcado por la indignación sucedió durante la audiencia judicial del caso de María Camila Potosí, joven embarazada cuya muerte ha conmocionado al país. Mientras la Fiscalía General de la Nación presentaba la teoría sobre el crimen, el fiscal especializado Claudio Monsalve interrumpió el desarrollo para señalar que percibía risas provenientes de algunos de los procesados dentro de la sala virtual. El hecho se registró justamente cuando se exponían los detalles de la desaparición y posterior asesinato de María Camila, lo que provocó rechazo e incomodidad no solo entre quienes presenciaban la diligencia, sino también en redes sociales, donde circularon fragmentos del momento y la conducta fue cuestionada.

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El juez de control de garantías fue claro y enfático al intervenir: aunque no logró identificar personalmente el comportamiento, exigió orden absoluto a los asistentes, e hizo un llamado a la compostura y el respeto entre todas las partes. Este episodio de irrespeto marcó de manera significativa una audiencia particularmente delicada, realizada de manera virtual en Cali, donde cinco capturados enfrentan cargos por la muerte de la joven, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción hecha por la Fiscalía durante la audiencia, María Camila habría sido engañada y llevada hasta una vivienda ubicada en Alto de Polvorines, sector de Cali. El ente investigador sostiene que los procesados planearon apropiarse de la bebé que esperaba la víctima. Según la teoría del caso expuesta ante el juez, durante el proceso se detalló la supuesta planeación del crimen, la división de roles entre los capturados y las acciones ejecutadas tras la comisión de los hechos.

La gravedad del caso se acentúa con los elementos expuestos en la audiencia: las autoridades también investigan bajo qué condiciones murió la bebé, pues los indicios apuntan a que fue extraída mientras María Camila aún estaba viva. La determinación médica y jurídica sobre este episodio será fundamental para establecer las responsabilidades individuales y sancionar conforme a la ley.

Las cinco personas imputadas fueron vinculadas por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. El juez ordenó su reclusión en prisión preventiva, enfatizando que la medida de aseguramiento no corresponde aún a una sentencia, por lo que las personas procesadas mantienen la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo definitivo. El caso recobró relevancia nacional desde que María Camila fue reportada como desaparecida el 16 de julio de 2026 y su cuerpo hallado días después cerca del río Meléndez, en Cali. Las investigaciones continúan para determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los procesados en el caso de María Camila Potosí?

Los capturados fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Aunque ya se les impuso medida de aseguramiento en prisión, la etapa en curso es de investigación y juicio, por lo que la presunción de inocencia prevalece hasta una sentencia definitiva.

¿Qué significa la medida de aseguramiento en prisión preventiva en el proceso judicial?

La medida de aseguramiento en prisión preventiva implica que los procesados estarán privados de la libertad mientras se desarrollan las investigaciones y el juicio. No equivale a una condena; su función es garantizar la comparecencia de los implicados y evitar obstrucción a la justicia, hasta que se dicte sentencia en firme sobre su responsabilidad penal.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.