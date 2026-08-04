Las declaraciones de Ángela Benedetti sobre Gustavo Petro reavivaron un tema que acompañó al mandatario durante buena parte de su Gobierno: los rumores sobre un supuesto consumo problemático de alcohol. Aunque nunca se han presentado pruebas que confirmen esas versiones, en varias ocasiones personas cercanas al presidente hicieron comentarios que alimentaron la controversia.

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La más reciente en referirse al asunto fue la hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el formato Me vale. Esta no es la primera vez que ella habla del presidente.

En medio de la conversación, la exembajadora aseguró que sí llegó a ver al mandatario consumiendo licor en reuniones sociales realizadas en su casa. “Yo sí he visto al presidente borracho. En mi casa, pero bien portado. Que de ahí se iba, no sé para dónde, pero se iba happy“, afirmó.

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Aunque la frase llamó la atención, Benedetti dejó claro que únicamente puede hablar de lo que presenció y que desconoce qué ocurría después de que el presidente abandonaba esos encuentros.

Sus palabras se suman a un debate que tomó fuerza en los últimos años del Gobierno Petro, especialmente después de las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva. En varias cartas públicas dirigidas al mandatario, Leyva aseguró que durante el tiempo en que trabajó a su lado observó comportamientos que, según él, le permitían concluir que el presidente enfrentaba un problema de adicción.

Incluso sostuvo que conocía de cerca ese tipo de situaciones y que por esa razón se atrevía a hacer las afirmaciones. “Sé de adicciones”, escribió el excanciller en una de sus cartas, en la que también manifestó que el país debía conocer lo que, según él, ocurría alrededor del jefe de Estado.

Sin embargo, esas afirmaciones nunca estuvieron acompañadas de pruebas que demostraran la existencia de una adicción o de un problema de alcoholismo. Tampoco se conocieron exámenes médicos, investigaciones o documentos oficiales que respaldaran esas acusaciones.

Al respecto, Ángela Benedetti dijo “que cada quien saque sus propias conclusiones”, expresó.

Por otra parte, el propio Gustavo Petro rechazó en repetidas ocasiones esos señalamientos y respondió que hacían parte de ataques políticos en su contra. Al final de su mandato ya hasta lo tomaba en broma y aseguraba que no podía tomar porque “la gastritis” se lo impedía. También, desde la Presidencia también se insistió durante su mandato en que no existía evidencia que sustentara las versiones difundidas por algunos de sus críticos.

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