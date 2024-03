El video se grabó en el helicóptero presidencial, desde el cual el mandatario explica que no podía llegar a una reunión con la comunidad de Tierralta, Córdoba, debido al mal clima.

Sin embargo, en la grabación alterada se escucha la voz del presidente Gustavo Petro de forma queda, con problemas al pronunciar las erres, como cuando una persona está tomada.

Esta es la razón por la cual aparece la tendencia "borracho" en este instante. Uno video donde Petro explica por qué no puede aterrizar el helicóptero que lo transporta. pic.twitter.com/bfBMm5JPC2 — Camilo Andrés García (@hyperconectado) March 20, 2024

El falso video fue compartido y viralizado por influenciadores de oposición, en su mayoría anónimos, por lo que Presidencia tuvo que salirles al corte y mostrar la grabación original, que no se había distribuido públicamente.

Allí se oye el sonido más claro, aunque también aumenta el ruido de las hélices. La voz del jefe de Estado se oculta en el ruido, pero es claro que se expresa de forma fluida y sin titubeos ni problemas de pronunciación.

.@infopresidencia publica el video original del Presidente @petrogustavo desde el helicóptero tras la suspensión del evento programado en Tierralta por condiciones climáticas, con el fin de desmentir las acusaciones malintencionadas por algunos usuarios de redes sociales. pic.twitter.com/9GXsXP9FaM — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 20, 2024

Noticias falsas precarizan el debate político en Colombia

Ya son varias las ocasiones en las que se viralizan videos en los que el presidente supuestamente habla como si estuviera pasado de tragos. Algunos se hacen con métodos tan burdos como disminuirle la velocidad de reproducción al original, pero otros, como este último, son cuidadosos al elegir los momentos específicos en los que se aplica el efecto para parecer más legítimo. (Puede interesarle: Concejal uribista tuvo que disculparse con Petro por video falso del mandatario “borracho”)

Sin embargo, lo que evidencia la divulgación de este tipo de publicaciones es la bajeza del debate político en el país. En redes sociales se suelen divulgar y compartir contenidos de dudosa legitimidad, como en el caso de los videos alterados del presidente.

Pero esto no solo lo hacen cuentas anónimas, sino que también caen periodistas y políticos, que deberían aplicar rigurosidad a la hora de discernir qué es real y qué no, y en caso de duda deberían abstenerse de difundirlos. Esto no evidencia otra cosa que una intención deliberada de desinformar, empobreciendo el debate.

Las redes son escenarios paralelos en materia política, pero ese mismo fenómeno también se ha visto en donde realmente debe exigirse rectitud. En el Congreso también han primado los gritos, más que las razones. Así ha ocurrido con personajes como ‘Jota Pe’ Hernández en Senado, quien se distingue por sus reacciones viscerales.

Es a esos personajes a los que la ciudadanía debería exigir altura y rectitud, evitando caer en distracciones con noticias falsas, que no siempre se divulgan o toman vuelo en medios de comunicación como resonancia, sino como denuncia de lo que no debería ser regla general en la política.

Esto es todavía más necesario en una coyuntura política como la que vive Colombia en la actualidad, que demanda criterio a la hora de cuestionar todo lo que se puede cuestionar del Gobierno, elevar el debate y centrarse en los temas que realmente vale la pena poner en cuestión.

Reformas, investigaciones por financiamiento de su campaña, el proceso a su hijo, la “paz total” y un largo etcétera al que ahora se suma su constituyente, ¿no son suficientes y es necesario armar noticias falsas para bajarle la caña al presidente?

