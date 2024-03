Por: El Colombiano

Días después del rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y las disidencias del denominado el Estado Mayor Central (Emc), este miércoles, desde Córdoba, el presidente Gustavo Petro le lanzó un duro mensaje al comandante de esa organización, alias ‘Iván Mordisco’, a quien acusó de ser “un traqueto vestido de revolucionario”.

Al compararlo con Pablo Escobar y al reprochar el atentado contra un grupo de indígenas en Toribío (Cauca), el jefe de Estado aseguró que el líder guerrillero “está asesinando al pueblo” y no es el artífice de ninguna revolución.

“¿Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos?, ¿ahora está asesinado al pueblo y habla de revolución? Qué revolución ni qué carajos, diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer la revolución de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario”, dijo el primer mandatario.

Según Petro, se puede escoger entre “los dos caminos”, pero no lo que no se puede es confundirlos “jamás”. En ese sentido, señaló: “Claro que se puede escoger el camino de Pablo Escobar. Pero el camino de Pablo Escobar no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, uno va pa’ un lado y el otro va pal’ otro. El Pablo va para asesinar la gente y morir, y el del cura Camilo Torres para servir al pueblo y ayudar a la vida”.

