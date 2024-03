Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Desde la cárcel La Picota, y en una entrevista con el subgerente de televisión de RTVC, Hollman Morris, el exparamilitar Salvatore Mancuso habló de su papel como gestor de paz en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien además le aceptó la invitación a Casa de Nariño lanzada por el mandatario este martes, precisamente, desde Córdoba.

(Le puede interesar: ¿Lo amenazó? Álvaro Uribe dice que Mancuso le mandó razón de que mejor “se quede quieto”)

Justo cuando fue invitado por el jefe de Estado a la Casa de Nariño, Mancuso hace una supuesta confesión que durante más de 16 años no había hecho: que “en su momento planeamos atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro”.

Cabe recordar que fue Petro quien lo invitó a ser gestor de paz en Colombia y ahora pedido que quede en libertad, pese a que un juez del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla le negó la libertad extraordinaria a Mancuso.

Sobre el encuentro con el mandatario, Mancuso dijo que será un “mensaje incontrovertible que le va a enviar Colombia al mundo”, pues dos exintegrantes de grupos ilegales, ahora en otros escenarios “vamos a construir caminos de paz y reconciliación, a pesar de las diferencias”.

(Lea también: Petro ya le encomendó tarea a Mancuso como gestor de paz: “Le he pedido que ayude”)

En esa línea insistió, en gran parte de la entrevista, en el supuesto aporte que brindará a la paz total planteada por del mandatario porque, según él, es “la oportunidad de redención”.

“El Mancuso de hoy es una persona transformada por la experiencia de la guerra”, agregó.

Sostuvo, además, que esa oportunidad de aportar a la paz del país fue lo que lo hizo rechazar la protección internacional que lo cobijaba. “Yo pude haber insistido en quedarme en Estados Unidos o que me mandaran a Italia, pero renuncié al periodo de protección internacional justamente por el ofrecimiento que me hace el presidente Petro. Yo creo en la paz total y por eso he regresado al país”, dijo.

Lee También

Mancuso también se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien dijo “no le ayudó a la paz del país”.

También aseguró que el exmandatario “no es importante” para él y tras la pregunta de Morris sobre si las Autodefensas nacieron con Uribe, Mancuso aseguró que no nacieron bajo su gobierno, sino mucho antes, señalando el periodo del expresidente Cesar Gaviria. “La Autodefensas o el paramilitarismo no nacieron con Uribe, no con Pastrana, no con Samper. Nació desde la época de Gaviria o un poquito antes”. Así mismo, confirmó que “ayudó” a la elección de presidentes en Colombia.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.