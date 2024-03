En momentos en que el país está pendiente de si finalmente se le otorga o no la libertad al condenado narcoparamilitar Salvatore Mancuso, quien fue designado como gestor de paz en la administración del presidente Gustavo Petro, hay expectativa en torno a las funciones que cumpliría en ese rol.

Y es en ese contexto que el presidente Petro aseguró que una de las funciones que tiene Mancuso, quien además fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es ayudar a que haya paz en varias regiones. Una de ellas está en Antioquía.

“ Salvatore Mancuso acaba de regresar a Colombia; está en libertad, o a punto de estar en libertad. Le he pedido que sea gestor de paz y que actúe en función de la paz”, precisó el jefe de Estado.

Lo que busca el mandatario es que Mancuso, bajo la figura de gestor de paz, ayude en los procesos de construcción de verdad y al mismo tiempo de desarme de las estructuras que aún están delinquiendo en diferentes zonas. En este caso, se refirió específicamente al Urabá.

“Que ayude a construir ahora, ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz”, aseguró Petro. Y agregó: “Le he pedido a Mancuso que ayude a construir la paz en la región de Urabá”.