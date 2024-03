El presidente Gustavo Petro sigue siendo cuestionado desde diferentes sectores políticos, debido a la crisis de Gobierno que atraviesa. Incluso, algunos periodistas ya vaticinan lo que será el resto del mandato de Petro y aseguran que si este hubiese afrontado la pandemia del Covid-19, el panorama sería completamente distinto.

(Vea también: Duque explota contra Petro por señalar que sus “amigos” lo quieren tumbar del poder)

Felipe Zuleta habló con Juan Diego Alvira en ‘Sin Carreta’, programa que el periodista conduce. Zuleta es pesimista frente a este Gobierno, dejando sobre la mesa casos que considera como un fracaso en términos de gestión, ejemplificando con el proceso del agua potable en el departamento de La Guajira.

“Un desastre, esto se va a poner peor, peor de lo que ya está. Usted no puede como presidente salir a decir: ‘Vamos a hacer, no sé qué, vamos a construir en La Guajira la universidad de La Guajira’, y no han llevado ni siquiera agua porque se han robado la plata de los tanques, a qué horas van a construir un aeropuerto”, dijo Zuleta.