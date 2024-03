El expresidente colombiano Iván Duque aseguró este martes que jamás ha promovido golpes de Estado, en respuesta a una afirmación de su sucesor, Gustavo Petro, quien dijo que amigos del exmandatario buscan alternativas para tumbar su Gobierno.

“No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional”, escribió Duque (2018-2022) en su cuenta de X.