A la polémica se sumó el expresidente Iván Duque que, en su red social X, advirtió una latente amenaza a la democracia de Colombia.

“Existe una amenaza a la Democracia colombiana. Represión e intimidación a las empresas, amenazas contra las instituciones, y ahora, el deseo de imponer un modelo fracasado mediante una constituyente debido a que el Congreso, en ejercicio de sus funciones, no ha avalado la destrucción de la salud, las pensiones y el empleo”, escribió el exmandatario.

Sumado a las voces de otros sectores, políticos y ciudadanos en general, Duque exhortó a la comunidad internacional a estar vigilante y las instituciones mostrar su solidez.

Como era de esperarse, rápidamente respondió el mandatario, coherente a su atención a las redes sociales, apeló al reiterativo discurso sobre la represión del Gobierno de Duque ante la protesta social.

“El modelo de sacarle los ojos a los jóvenes con gases y meterlos a la cárcel por miles es el que fracasó, mi amigo. Se quedaron amando la sangre, el modelo que proponemos es amar la Vida, ese, no va a fracasar”, escribió Petro.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente la anunció el mandatario durante un discurso en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, ante la minga indígena. Cientos de integrantes de las comunidades indígenas aplaudían con euforia el discurso del Presidente y sus mensajes sobre la defensa del pueblo colombiano y la resistencia al modelo político tradicional. Los extasiados participantes gritaban al unísono “reelección”, ondeando banderas de Colombia, blancas y de sus comunidades.

El presidente Petro ante la población indígena, y mientras ofrecía su discurso sobre las esclavitudes, expresó: “a mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía porque es que los funcionarios si no son rebeldes en este gobierno no funciona”, dijo Petro.

El país entró en una controversia, toda vez que durante su campaña, en un acto simbólico, acompañado del profesor Antanas Mockus, el entonces candidato Petro, firmó sobre piedra que no redactaría una Constituyente.

Mientras tanto, analistas y expertos dan cátedra sobre la viabilidad de la Asamblea que en consecuencia lleve a la imposición de sus reformas. Además, se precisa, sobre la inviabilidad de la misma, ya que requiere al menos de dos años para que sea tramitada, tiempo con el que no cuenta.

