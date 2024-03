Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa, este 15 de marzo en Cali, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente si las instituciones que tiene Colombia “no son capaces de estar a la altura de las reformas” que propone su Gobierno y que son tramitadas en el Congreso.

Tras estas declaraciones del jefe de Estado, muchos colombianos le recordaron a Petro cuando sacó en 2018 dos tablas que serían sus 10 mandamientos. Entre estos estaba “no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

(Vea también: ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente, el tema del que Petro habló en Cali?)

“No expropiaré, no convocaré a una asamblea constituyente, manejaré los recursos públicos como recursos sagrados, impulsaré la iniciativa privada, garantizaré la democracia, respetaré el Estado social de derecho, nombraré a los más capaces, garantizaré la igualdad de género, impulsaré el tránsito ordenado de las energías limpias, impulsaré la educación, garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción”, se puede leer en los mandamientos del entonces candidato Gustavo Petro, que quedaron en registros fotográficos.

Petro dijo en debate de Noticias Caracol que no convocaría a una Constituyente

Pero el presidente Gustavo Petro no solo lo firmó en mármol. En el debate de Noticias Caracol dos días antes de la primera vuelta, el 27 de mayo de 2022, respondió “no” cuando le preguntaron si convocaría a una Constituyente.

El mandatario también aseguró en ese entonces que no buscaría la reelección y que si el Congreso no le aprobaba un proyecto de ley no promovería un referendo.

En este debate de Noticias Caracol, Gustavo Petro estaba en compañía de Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Petro no solo lo firmó en mármol. En el debate de Noticias Caracol antes de la primera vuelta, el 27 de mayo de 2022, respondió "no" cuando le preguntaron si convocaría a una Constituyente. También dijo que no buscaría la reelección e, incluso, indicó al final que no apoyaría un… pic.twitter.com/XLbeea8xCT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 16, 2024

(Lea también: “Se le cayó la máscara a Petro, quiere reelegirse a través de asamblea constituyente”: David Luna)

“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, dijo Petro.

Lee También

El mandatario, que participaba en una asamblea de la movilización indígena ‘Minga por transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz’, señaló: “Las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó”.

Consideró además que “Colombia no se tiene que arrodillar” y que su triunfo en las elecciones presidenciales de 2022 “se respeta”.

“La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”, añadió el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro también negó constituyente durante debate en Semana

Sin embargo, en el debate de Caracol no fue el único donde Petro fue indagado sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Junto a Vicky Dávila, con quien se enfrentó por video de captura de su hijo, el hoy presidente negó rotundamente la necesidad de reformar la constitución.

“Las instituciones hoy de Colombia se originan en la Constituyente del 91, donde nosotros fuimos la fuerza mayoritaria, ¿por qué íbamos a desbaratar lo que hicimos? La Constitución del 91 sirve para hacer los cambios que necesitamos, porque ordena que todo o toda colombiana tenga los derechos fundamentales y los describe. El cambio en Colombia se hace con la Constitución del 91, no necesito una constituyente para hacer otra constitución porque ya le tenemos”, fueron las palabras de Gustavo Petro.

De hecho, el video de las afirmaciones del presidente se encuentra en su página de Facebook:

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.