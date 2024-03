Redactar una nueva Constitución. Esa fue la propuesta que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro desde Cali, donde dio un discurso público en el que aseguró estar siendo presuntamente perseguido por las instituciones, mismas que no le permitirían poner a andar sus reformas y sus propuestas de campaña.

Desde la misma coalición oficialista aseguran que se trata de una propuesta compleja, mientras que la oposición la califica de peligrosa, y trae a la memoria que el presidente se comprometió en años anteriores a no convocarla si llegaba al poder. Pero esto parece haber cambiado por la negativa del Congreso en aprobarle sus principales reformas sociales.

Petro indicó que con esta podría “transformar” instituciones para que obedezcan el mandato del pueblo, que lo eligió como su presidente en 2022:

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no hacerlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones”.