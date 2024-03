Este viernes durante la Asamblea Proantioquia en Medellín el presidente del Senado, Iván Name, se refirió, entre líneas, a los últimos acontecimientos que ocurrieron en el Congreso esta semana, en donde la reforma a la salud quedó virtualmente hundida.

En ese sentido, el político que milita en la Alianza Verde expresó que los “tiempos de hoy también nos deben servir para reflexionar” y que “este tipo de país que tenemos hoy no lo hizo Petro. No nos echemos mentiras”.

Ante esto, Name dijo que “Petro está agravando las condiciones del país, pero nosotros no podemos seguir diciendo que no nos gusta la Colombia que vivimos, tenemos que decidir en qué tipo de Colombia queremos vivir”.