El texto de la reforma a la salud aún está por empezar su debate en la Comisión Séptima del Senado. En los próximos días, sus miembros debatirán lo que avanzará y lo que no a la plenaria del Senado y con esto se dará trámite a esta reforma que debe pasar antes de que se acabe la legislatura, es decir, antes del 20 de julio de 2024.

Iván Name, presidente del Senado, habló en Caracol Radio sobre esta reforma y también de la pensional, pues son las dos a las que el Gobierno les ha dado preponderancia para este inicio de año.

Sobre la reforma a la salud mencionó: “Duró 10 meses la salud en Cámara, aquí no va a salir un debate exprés en el Senado. Nosotros vamos a buscar una reforma como la propone el Gobierno después de un examen donde podamos establecer sus conveniencias, pero se hace con todo el cuidado y esperamos que pueda agilizarse su trámite”.

Para el presidente del Senado es importante que en la reforma a la salud se mantenga parte del modelo actual, que él llama con “asegurabilidad”, aunque sí concuerda en que deberían haber algunos cambios para la atención primaria de los pacientes, que serían los Caps (Centros de Atención Prioritaria en Salud).

“Lo que no nos gusta es borrar el modelo de asegurabilidad. Vamos a tratar de llegar a unas ponencias en las que se pueda preservar el modelo de asegurabalidad, y se pueda avanzar en la presencia eficiente del Estado y ojalá, lo que podamos hacer, sea mejorarlas. La salud como sistema y como modelo. Yo no tengo una decisión ni quiero influir sino un comentario que hago”, dijo Name en su charla con Caracol Radio.

En ese sentido, una de las posibles modificaciones que habría para los colombianos es que empezaría un modelo más enfocado en la prevención en salud y en la atención de las zonas rurales del país, en las que el Estado lleva años ausente.

¿Qué dice el presidente del Senado sobre las EPS en Colombia?

La gran apuesta del Gobierno es quitarle la atención de los pacientes y el centro de la salud a las EPS, pero en eso no está de acuerdo el senador Iván Name, pues considera que es volver al pasado, cuando existía el Seguro Social.

“En el tema de la salud, yo considero muy importante que el modelo de asegurabilidad no se derribe, pero también que las EPS, que han tenido un desempeño muy cuestionable, hay que cortarles las uñas, pero no la cabeza. Porque hay un modelo de asegurabilidad. Yo soy de una época en la que no estaba la ley de la salud de hoy, la gente se moría en la puerta de los hospitales porque no podían hacer un depósito previo”, mencionó.

De hecho, hizo bastante énfasis en mencionar que un modelo “estatizado” no es la solución, razón por la que ahí habría grandes diferencias con lo que plantea el Gobierno. Eso sí, Iván Name asegura que va a respetar las posiciones del resto de los senadores.

“Lo que quisiéramos con el Gobierno es acordar una reforma para mejorar el modelo en salud y no para estatizarlo. Yo conocí el modelo de salud estatizado y no es el de mis preferencias. Sin embargo, tengo que decir que yo no tomo la decisión. No tengo una instancia a otra, yo tengo que esperar que mis compañeros del Congreso decidan. Como presidente del Congreso debo ser respetuoso de su fuero”, añadió en su charla con Caracol Radio.

Lo que sí respondió es que el modelo de salud actual debe ser modificado, por lo que se vislumbra posibles modificaciones al sistema de modelo de salud actual.

“El problema no es depender las EPS pues son una expresión o una parte del modelo. Se han robado mucha plata en el modelo de prevención y promoción de la salud y no la han hecho. No podemos mantener ni respaldar eso. Pero tenemos que ajustar de tal manera que se pueda hacer sin que vayan a desaparecer los avances que hemos tenido en atención en salud. Yo espero que hayan unas coincidencias y que podamos darle trámite a la propuesta gubernamental”, dijo el presidente del Senado.

Los debates aún no tienen una fecha clara, pero sí se espera que empiece a darle trámite la Comisión Séptima para así poder darles claridad a los colombianos sobre lo que pasará con su atención en salud, aunque el Gobierno ya ha tenido algunos avances sin la necesidad de que se apruebe la reforma.

