Gina Rojas, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, que además será una de las que aprueba la reforma que se tramita en el Congreso, habló con Pulzo sobre los asuntos claves del proyecto, al que ya le han sido avalados varios puntos.

En primer lugar, Rojas se refirió sobre si realmente existe el riesgo de que la atención primaria reemplace a los tratamientos de alta complejidad, como se ha especulado por parte de sectores de la oposición, como el exministro de Salud Fernando Ruiz.

“Eso es un absurdo, eso no se puede. Las dos se complementan, porque la salud está desequilibrada con el modelo actual, ya que está centrada en la enfermedad, que es el negocio. La atención primaria en salud es la gestión del sano, todo gira alrededor de la enfermedad y no es hacer unas camas de UCI o clínicas de cuarto nivel lo que le va a brindar una completa salud a los colombianos, es importante tenerlas y la idea no es acabarlas, pero nos tenemos que volcar a invertir en bienestar en la promoción y prevención para evitar hospitalizaciones”, expresó.

De igual manera, explicó cómo van a funcionar los CAP, que serán sitios donde la población podrá asistir para recibir tratamiento médico: “Los Centros de Atención Primaria tiene varios componentes, uno de ellos es comunitario y las EPS se van a transformar en empresas gestoras de vida y salud, por lo que su nivel primario se va a convertir en CAP y servirá en aquellos sitios donde no existen ningún acceso a salud para que puedan brindarle atención a la gente. En el negocio actual no se pueden abrir porque no es rentable financieramente”.

Finalmente, Rojas respondió en Pulzo a las críticas del exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, quien aseguró que la reforma llevará a una crisis del sistema.

“No, por supuesto que no. Contrario a lo que podríamos pensar, las EPS, ARL, que nacieron con la ley 100, no fueron para garantizarles salud a los colombianos sino con el objetivo de que a fin de año no hayan saldos en rojo. El sistema ha avanzado mucho en la gestión del riesgo financiero, lo que la reforma propone es que las empresas reciban su recurso por administración y es la Adres la que lo manejará. Nadie quiere que unos ganen y otros pierdan, lo que pensamos es en la población vulnerable”, explicó.

