El fatídico accidente se produjo el pasado 22 de agosto de 2025, con consecuencias fatales para el piloto de la aeronave. El comandante perdió la vida al sufrir la pérdida de un ala durante el vuelo y terminar estrellándose en la vereda Las Corositas, un paraje rural situado en la cercanía de Nechí (Antioquia).

Se trata de una avioneta bimotor de matrícula desconocida, quedó irreconocible luego del devastador choque. Las autoridades locales tuvieron que llevar a cabo la tarea de asegurar el lugar del accidente para prevenir cualquier alteración del escenario.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa precisa del accidente. No obstante, la Aeronáutica Civil de Colombia, a través de su Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), ya se encuentra trabajando en establecer las razones que ocasionaron este desafortunado suceso.

¿Quién es el dueño de la avioneta que se estalló en Antioquia?

La aeronave esta inscrita a una empresa de Héctor Alonso Corrales, vinculado a polémicos casos de supuestas estafas inmobiliarias que estalló en el 2017, según informó El Tiempo.

Corrales es un nombre que resonó en los medios colombianos durante los últimos años por su presunta implicación en un fraude multimillonario a incautos compradores de vivienda.

El caso ocurrió en el municipio de Bello y tiene que ver con la Constructora Abinorte. Representantes de 22 familias habrían entregado 145 millones de pesos, cada una, para adquirir apartamentos en un proyecto.

De acuerdo con información del rotativo, la constructora habría hipotecado los terrenos donde se levantaba el edificio con el dinero de los presuntos afectados. Dicha hipoteca quedó registrada a nombre de dos personas particulares que, en ese periodo, trabajaban para la Agencia de Arrendamientos Santa Fe.

Tras ser señalados judicialmente por esta situación, los dos implicados cedieron las hipotecas a Héctor Alonso Corrales Restrepo, quien actualmente figura como representante legal de la compañía.

Las supuestas estafas, que según informes afectaron a más de 300 familias, colocaron a Corrales en el centro de la atención pública. Aun así, el empresario siempre insistió en su inocencia y un juez falló a su favor.

