En las últimas semanas, la Federación Colombiana de Municipios ha alertado que personas inescrupulosas están usando el nombre e imagen del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) para estafar a ciudadanos.
A través de sus redes sociales, la federación hizo un llamado a la ciudadanía, advirtiendo sobre hechos delictivos que pueden terminar en el robo de datos sensibles de las víctimas, como información bancaria y detalles de sus tarjetas de crédito.
La entidad explicó que el modus operandi de estos delincuentes consiste en el envío de mensajes de texto en los que alertan a las personas sobre supuestas multas pendientes o descuentos llamativos para pagarlas.
“La Federación Colombiana de Municipios, en calidad de administradora del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), informa y alerta a la ciudadanía sobre la existencia de sitios web fraudulentos que suplantan la identidad del sistema oficial para engañar a los usuarios con supuestos descuentos en multas de tránsito”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la entidad compartió las páginas web fraudulentas con el fin de evitar que más personas caigan en esta estafa:
- https://fcm-simit.cc/dcto50v2/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v3/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v4/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v5/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v6/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v7/
- https://fcm-simit.cc/dcto50v8/
- https://simit-pagos.cc/descuentos-simit/?id=H8G492WF891H389H3819H313
- https://simit-pagos.cc/descuentos-simit/?id=D6BE0B36C2776FA68CB92BDF
- https://simit-pagos.cc/descuentos-simit/?id=2F9FDDB769D2D81A7FA83D53
Estas páginas usan el nombre y la imagen del Simit para ofrecer descuentos inexistentes con el fin de obtener pagos fraudulentos o apropiarse de datos personales. Por esta razón, Fedemunicipios recuerda que la única página oficial para consultar y pagar multas de tránsito es:
https://www.fcm.org.co/simit
También recomienda verificar siempre que la dirección web corresponda a la mencionada, no confiar en enlaces difundidos por redes sociales, mensajes de texto o correos no oficiales, y evitar entregar datos personales o efectuar pagos en sitios que no estén avalados por la entidad.
Finalmente, Fedemunicipios invita a la comunidad a reportar cualquier intento de fraude o suplantación ante las autoridades, ya sea por los canales de atención de la entidad o directamente con la Policía Nacional.
