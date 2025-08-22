Jhon Alexander Zúñiga, un joven servidor público de 28 años, es una de las víctimas fatales del atentado que sacudió la base aérea de Cali, el cual dejó seis muertos y más de 70 heridos.

De acuerdo con El Tiempo, Zúñiga había regresado a Colombia el 31 de diciembre, tras pasar tres años en España, buscando mejores oportunidades laborales que nunca llegaron. Decidido a reconstruir su vida, volvió con el propósito de retomar su trabajo en la Alcaldía de Cali, donde ya había colaborado como supervisor de comedores comunitarios en la Secretaría de Bienestar Social.

Su padre, Alexander Zúñiga, conocido como “el Negro, el político” en su comunidad del barrio Puerto Mayarino, fue clave en su regreso, gestionando su reingreso a la Secretaría de Educación con el apoyo del alcalde Alejandro Eder. El día del atentado, Jhon salió en motocicleta con su tía hacia el centro de la ciudad para hacer compras. Al pasar cerca de la base aérea, la explosión los sorprendió. La onda expansiva los lanzó al suelo, y un video grabado por vecinos muestra el cuerpo sin vida de Jhon, destrozado por la violencia de la explosión.

Una familia rota por el atentado a base aérea en Cali

Su tía, gravemente herida, fue trasladada a la Clínica Occidente, donde luchaba por su vida tras sufrir una amputación en su brazo. La tragedia llegó a su familia por una llamada telefónica de su sobrino, de apenas 13 años. “Me desmayé. Los vecinos me auxiliaron, me llevaron al hospital, pero yo solo quería volver a casa, entender qué había pasado”, expresó su padre entre lágrimas. Su pérdida deja un vacío profundo en su familia y en la comunidad que lo conocía por su carácter amable y trabajador.

“Mi hijo era un buen muchacho. Trabajaba por los comedores comunitarios, por la gente del barrio”, dijo su padre, visiblemente afectado, mientras esperaba noticias sobre su hermana, también víctima del ataque. El atentado ha sido atribuido a la disidencia de las Farc, conocida como la estructura Jaime Martínez, vinculada al narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades han capturado a dos sospechosos, mientras la ciudad sigue bajo un fuerte despliegue de seguridad.

La tragedia en la base aérea no solo se cobra vidas, sino que también deja una marca imborrable en las familias afectadas y en la comunidad caleña, que aún busca respuestas.

