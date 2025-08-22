La colectividad anunció hoy desde Rionegro, Antioquia, que Miguel Uribe Londoño asumirá la precandidatura de su hijo para las elecciones de 2026. Con una trayectoria marcada por el liderazgo gremial, la política y un profundo arraigo cultural, el político se convierte en el quinto aspirante del partido, junto a María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra, en la consulta interna que definirá al candidato del movimiento.

A sus 79 años, Miguel Uribe Londoño, nacido en Medellín, no es un novato en los retos de la vida pública. Su edad, lejos de ser una limitación, es testimonio de su recorrido en la política, el sector empresarial y la vida cultural del país, señala 360 Radio.

Radicado entre Medellín y Bogotá, Londoño es descrito por allegados como “un hombre culto, apasionado por el ajedrez, la lectura y el arte”.

¿Quién es Miguel Uribe Londoño?

Economista y abogado de formación, Uribe Londoño ha dejado huella en diversos frentes. Fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990, senador por el Partido Conservador de 1990 a 1991 y presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) en 1997.

Aunque su nombre se vio ligado al desfalco del Banco de Estado en 2000, fue absuelto en 2003.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe Londoño?

Está casado con Delia Jaramillo, de 68 años, una reconocida diseñadora originaria de Chinchiná, Caldas, pero criada en Cali. Según Semana, Jaramillo ha dedicado su vida profesional al mundo de la moda, destacándose como propietaria de una empresa de confecciones que marcó pauta en Colombia.

La candidatura de Uribe Londoño, anunciada días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto, lleva el peso de un apellido marcado por la tragedia –su primera esposa, Diana Turbay, fue asesinada en 1991 tras un secuestro–.

