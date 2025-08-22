El atentado del precandidato a la presidencia y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que tuvo lugar en Bogotá el 7 de junio de 2025, ha vuelto a poner en el punto de mira a la organización disidente ‘Segunda Marquetalia’, de las Farc.

Wilmer Castillo Duarte, apodado ‘Cristóbal’, ha sido señalado como el “zar” de la extorsión en Huila y Caquetá y el posible artífice del magnicidio del senador. Tras la muerte de alias ‘Chilingo’, antiguo líder de esta columna, Duarte asumió el control de la zona, manteniendo vigentes órdenes de captura por numerosos delitos graves, incluyendo homicidio y terrorismo, según informó El Tiempo.

Las principales sospechas en la investigación de la muerte de Uribe Turbay se centran en Belén de los Andaquíes, en la región de Caquetá, donde se supone que hubo un encuentro entre Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, y alias ‘Cristóbal’. Esta mujer es señalada como la persona que transportó la pistola Glock 9 mm utilizada por un sicario de solo 15 años para asesinar al senador, de acuerdo con el rotativo.

“Después del atentado, intensificamos la búsqueda de los autores”, declaró el director de la Policía, general Carlos Triana. En un esfuerzo por capturar a alias Gabriela, la policía incluso envió un agente infiltrado a seguir sus movimientos, quien viajó con ella en autobús hacia Florencia intentando interceptarla. No obstante, ‘Gabriela’ logró evadir la captura, cambiando su aspecto con frecuencia, según el citado diario.

Las vinculaciones de ‘Gabriela’ con la disidencia de las Farc en Caquetá también incluyen su relación con Elder José Arteaga, alias ‘Chipy’ o ‘el Costeño’. Según un testigo protegido por la Fiscalía, esta mujer recibió instrucciones de Arteaga para viajar a Caquetá con el objetivo de recibir entrenamiento en drones y francotiradores, además de ser integrada a la guerrilla, de acuerdo con el impreso.

Por otro lado, y con base en un informe de inteligencia, se ha revelado que ‘Gabriela’ esperaba encontrarse en Belén de los Andaquíes con alias ‘Cristóbal’. Este nexo certifica la relación entre los responsables del atentado contra Miguel Uribe Turbay y la organización armada liderada por alias Cristóbal, como se mencionó en el periódico.

El asesinato del senador Uribe Turbay ha destapado aspectos fundamentales de las operaciones de las disidencias en Caquetá, en especial, su táctica de reclutar jóvenes sicarios para llevar a cabo actos de violencia, según el citado portal.

Finalmente, la figura de Wilmer Castillo Duarte emerge como un actor esencial para comprender la estructura de violencia que rodea a las disidencias de las Farc en Caquetá y Huila, y también para esclarecer su implicación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, de acuerdo con el informe periodístico.

A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia, y la firma de acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc, las disidencias de este grupo han seguido operando, e incluso han evolucionado en su modus operandi con atentados en las últimas horas en Cali y Antioquia. Ahora tienen nuevos líderes, como Wilmer Castillo Duarte, y continúan perpetrando actos violentos.

