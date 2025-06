Con el paso de los días se siguen conociendo más detalles sobre todo lo que ocurrió previamente al atentado contra Miguel Uribe, que tuvo lugar el pasado 7 de junio. Las principales revelaciones las ha hecho alias ‘Gabriela’, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, días después del crimen.

Según se ha conocido, la mujer de 19 años, oriunda de Barranquilla, fue clave en la logística del atentado, ya que fue quien llevó la pistola Glock 9 mm al lugar donde se haría el ataque. Posteriormente, se la entregó a alias ‘el Costeño’, quien la cargó para luego dársela al menor de 15 años que disparó contra Uribe.

Precisamente, una de las recientes confesiones de ‘Gabriela’ ante las autoridades estuvo relacionada con el joven sicario, a quien dijo haber conocido el mismo día del crimen. En el testimonio que entregó ante la Fiscalía, recogido por Semana, la mujer narró qué pasó con el menor antes de que saliera del Spark gris donde ultimaron detalles para el ataque.

“Dentro del carro, el chico me dio la mano, se despidió de Élder [‘el Costeño’] y este le dijo que le iba a salir bien y que él estaba pendiente de él, que no le iba a pasar nada. Le dijo: ‘Con fe, manito’, y el chico se bajó, se fue caminando por la misma calle, pero por el lado de la acera izquierda”, contó inicialmente, según lo mencionado en la revista.

Pero lo que llamó la atención de su versión fue lo que le dijo ‘el Costeño’ sobre el joven, pues al parecer ya había trabajado con él en otras acciones criminales.

“Nosotros nos bajamos y Élder le dijo al del carro que ahorita lo llamaba para que nos recogiera. Nos fuimos caminando por la misma calle y fuimos hablando. Yo le pregunté que de dónde había sacado al chico. Me dijo que se lo habían presentado hacía mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado y que él robaba y sicariaba, pero no me dijo dónde. Que ya lo habían entrenado y que él era de los buenos, que él sabía cómo trabajaba”, aseguró ‘Gabriela’, citó el mismo medio.

Allí no quedó todo, ya que la mujer aseguró que el menor de 15 años ya era de la confianza de la banda criminal que estaría detrás del atentado.

“Yo le pregunté [a ‘el Costeño’] cuántos años tenía el chico y me dijo que era menor de edad, pero no me dijo cuántos años tenía como tal. Me dijo que él ya trabajaba para ellos y que le tenía confianza, además que ya había sicariado para ellos, pero no me dijo a quién ni cuándo […]. Además, me dijo que a él le iban a pagar después de que hicieran las cosas y después de que confirmaran que la persona se había muerto”, mencionó ‘Gabriela’ ante las autoridades.

En un informe de Noticias Uno, se recogió otra parte del testimonio, donde también contó qué le pidieron para que ayudara a buscar un joven que pudiera cometer el crimen.

Acá, lo que dijo ‘Gabriela’ (segundo 28):

¿Qué se sabe del menor que le disparó a Miguel Uribe?

El joven, cuya identidad se mantiene reservada por ser menor de edad, tiene 15 años, vive en el barrio Villas de Alcalá, en la localidad de Engativá, bajo la custodia de su tía materna, luego del fallecimiento de su madre y la ausencia de su padre, quien, según reportes, estaría en Polonia.

El adolescente habría tenido una infancia marcada por el abandono y problemas de adicción, además de un paso recurrente por programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sin que estas intervenciones lograran evitar su vinculación con estructuras criminales.

Durante su captura, el menor afirmó que actuó “por plata, por mi familia” y señaló a un supuesto líder conocido como “el hombre de la olla” como el responsable de ordenar el atentado.

Videos de seguridad muestran al adolescente disparando por la espalda a Uribe Turbay durante un mitin político, aprovechando la multitud para acercarse. Luego del ataque, intentó huir, pero fue herido en la pierna por el esquema de seguridad del senador y capturado.

