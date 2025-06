Desde todos los ángulos continúan las investigaciones sobre el atentado a Miguel Uribe, con el objetivo de hallar a todos los responsables involucrados. Entre estas, la Policía ha dado a conocer sus hallazgos sobre las indagaciones que adelantan y un nuevo detalle tiene que ver con la reunión en la que se planificó cómo atacarían al precandidato presidencial.

De acuerdo con la institución, los autores intelectuales y el autor material, tuvieron un encuentro en el Sur de Bogotá para planear el operativo que buscaba acabar con la vida del político.

“Ellos se reúnen de forma anticipada en un sector de Bogotá, hacen su planificación criminal y eso implica que en el lugar de los hechos había un autor material, que es el menor de edad. Pero hay otras personas que tienen una misión: transportar a los criminales, estar en el sitio, hacer inteligencia criminal. Todo eso lo estamos corroborando, lo estamos verificando”, dijo Carlos Triana, director de la Policía a Semana.

Sumado a esto, también se conoce que si bien en dicha reunión participaron cuatro personas para planear el ataque, se habla de que el pasado 7 de junio, día del atentado, estarían involucradas entre ocho y diez personas que continúan en la búsqueda de ser identificadas.

“En el sur, se reúnen aproximadamente cuatro personas. Después, en el lugar de los hechos, estamos hablando de que muy seguramente hay unas ocho o diez personas. Posterior a eso también hay una reunión, es decir, hay un antes, un durante y un después”, agregó Triana al medio citado.

Si bien todavía son muchas las dudas que rodean el hecho, el director de la Policía dijo que con certeza que detrás del atentado hubo una planeación y que detrás de los responsables hay toda una banda delincuencial.

“Esto está siendo analizado y profundizado por parte de los investigadores en coordinación con la Fiscalía, pero lo que sí le puedo decir es que sí hubo una planificación, no fue fortuito. Hubo un outsourcing criminal, es decir, es una banda delincuencial”, afirmó Triana al portal mencionado.

Responsables de atentado a Miguel Uribe fueron por cerveza después del atentado

Sobre el después que menciona el director Carlos Triana, también se conocieron nuevos detalles, esta vez, gracias al interrogatorio que rindió alias ‘Gabriela’, en el que cuenta con detalle el paso a paso que hubo el día del atentado.

De acuerdo con las palabras de la procesada, que incluso se han catalogado como burlas y frívolas, una vez sucedió el hecho, ella fue al carro que los transportó después del atentado y llegó a un local en el que revisó su teléfono celular para ver las noticias y saber qué había pasado con el menor de 15 años que disparó contra el senador.

“Ellos se quedaron hablando y yo me devolví al local. Me senté y me puse a mirar mi celular. Me metí a noticias. Mi idea era mirar qué había pasado con el muchacho que había disparado”, dijo alias ‘Gabriela’, de acuerdo con el interrogatorio publicado por el medio anteriormente mencionado.

En cuanto vio el registro de todos los medios sobre lo acontecido y al enterarse que el objetivo había sido el senador, pues pensaba ella que el atentado sería contra un fiscal, sugirió a Élder José Arteaga, alias ‘el Costeño’, que se fueran pronto del lugar. No obstante, hubo tiempo para unas cervezas.

“Élder dijo que nos tomáramos las cervezas que había pedido, pero estas estaban llenas. ‘Élder y ‘El Hermano’ empezaron a secretearse en el oído. Ya después nos tomamos las cervezas y ‘El Hermano’ dijo que lo esperáramos ahí, que él iba por el carro. Se fue por el carro, élder y yo no tocamos el tema. Ahí llega el carro, nos subimos al carro, yo en la parte de atrás. Arrancamos, pero no se para dónde. Ellos empezaron a hablar entre ellos y dijeron que iban a mandar al venezolano a vender el carro y que luego lo mataban. Dijeron que necesitaban acabar con la cola, que primero iba a ser el venezolano del Spark gris y luego el menor de edad”, agregó Katherine Martínez, alias ‘Gabriela’ sobre los hechos.

Pero eso no fue todo, de acuerdo con las declaraciones de la mujer, después de esto llegaron a un burdel que sería de Élder Arteaga o de ‘El Hermano’. Allí entraron los tres. “A Élder lo conocía todo el mundo ahí. El que estaba atendiendo sacó una bolsa con droga sintética. Vi como Élder consumía. Todos los de la barra consumían. Yo me fui para el baño. Salí y Élder llegó a la mesa y se sentó al lado de nosotros”, afirmó.

Después de esto, la mujer optó por irse del lugar debido a que su pareja sentimental insistió en llamarla para encontrarse. En la despedida, aseguró que con alias ‘El Costeño’ que recibiría un pago de 10 millones de pesos que serían pagados en efectivo si se confirmaba el asesinato del senado, pero que si no acontecía la muerte, recibiría un pago de $600.000 o $700.000 pesos.

Posterior a esto, la mujer tomó una moto para llegar a su vivienda, tras la insistencia de su pareja sentimental. Días después, emprendería la huida hacia Florencia, Caquetá, por sugerencia de Élder Arteaga, en donde finalmente fue capturada.

