Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida con los alias de ‘Gabriela’ o ‘Andrea’, fue capturada y judicializada como una de las piezas clave detrás del atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Tenía apenas 19 años.

Según reveló en exclusiva la revista Semana, la joven confesó a las autoridades que fue contratada para participar en el intento de homicidio, y dio detalles sobre el oscuro pacto que había hecho: “Acordamos 10 millones de pesos cuando muriera, y si no se moría, me pagaba 600 mil”. La cifra resulta aún más inquietante considerando que el pago para el sicario fue mayor.

Durante su proceso de colaboración con la Fiscalía, Martínez relató que alias ‘el Costeño’ —señalado como el coordinador del ataque— no volvió a contactarla sino hasta la mañana del viernes 13 de junio. “Me llamó al número de celular que él me había dado, me dijo que si había visto los videos de las noticias, de cómo estaba la situación. Yo le dije que sí, que tenían videos de nosotros, pero que no tenían mi cara. Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”, declaró.

"En billetes de $ 50.000": dan detalles de plata en atentado contra Miguel Uribe

Alias ‘Gabriela’ aseguró que le expresó su deseo de huir a Ecuador, argumentando que su pareja ya había estado allá y que no se necesitaban visa ni pasaporte. Sin embargo, el Costeño tenía otros planes para ella: llevarla al monte, donde sería acogida por la guerrilla o enfrentaría un destino peor. “Él insistió en que me fuera para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera. Le dije que qué se estudiaba o que qué podía estudiar. Me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que estos cursos iban a ser allá con la guerrilla, pero no me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las Farc o cuál era”, agregó la joven en su testimonio.

Durante su testimonio, alias ‘Gabriela’ aseguró que su papel fue coordinar la entrega del arma —una pistola Glock que, según le dijo alias ‘el Costeño’, costaba entre 15 y 20 millones de pesos— al menor de 15 años que disparó contra el congresista. “Elder empezó a hablar del arma. Que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote. Además, Elder le dice: ‘Todos a la cabeza’. El muchacho (menor de edad) le dice: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy’”, narró en su declaración.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos. La joven no aceptó los cargos, aunque las pruebas en su contra incluyen videos de cámaras de seguridad y testimonios clave que la ubican en la escena del crimen.

Las imágenes muestran a Martínez descendiendo de un Chevrolet Spark gris y merodeando la zona con alias ‘el Costeño’, también conocido como Bayron. Para la jueza de control de garantías que llevó el caso, “queda en evidencia la frialdad que el joven sicario y la joven Katerine han tenido. A ella se le ve tranquila cuando se baja del vehículo en Modelia, parece que fuera a una cita con la felicidad”, sentenció, al advertir que la mujer podría enfrentar hasta 29 años de prisión. Lejos de preocuparse, Martínez se rió en medio de la audiencia.

Después del atentado, la joven huyó hacia Florencia, Caquetá, donde fue capturada el pasado 14 de junio. Para evadir a las autoridades, se cortó el cabello y lo tinturó. Al momento de su arresto, tenía en su poder 1’100.000 pesos en efectivo, dinero que, se presume, corresponde al pago por su participación en el crimen.

Alias ‘Gabriela’ relató también que, tras el atentado, alias ‘el Costeño’ la instó a refugiarse con la guerrilla, ofreciéndole una supuesta formación en manejo de drones y como francotiradora. “Me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que estos cursos iban a ser allá con la guerrilla, pero no me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las Farc o cuál era”, relató.

"Un batallón militar": impensado giro en caso del atentado contra Miguel Uribe

Pese a todo, Katerine Andrea asegura que fue utilizada como “pantalla” y que estaba bajo amenaza. “Estoy detenida por homicidio, porte de armas y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla porque me amenazaron”, dijo ante Medicina Legal. También afirmó que trabajaba como modelo en plataformas digitales.

Las autoridades, sin embargo, sostienen que Martínez participó de forma activa en la planificación del atentado y fue pieza clave en su ejecución. La investigación continúa para identificar a los autores intelectuales del ataque. Alias ‘el Costeño’ permanece prófugo, y se cree que es una figura central en la estructura criminal detrás del atentado.

