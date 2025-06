El pasado 14 de junio se conoció la captura de esta mujer que había huido al Caquetá buscando esconderse de la justicia y de las autoridades colombianas. Desde ese momento, según se ha conocido, ella ha colaborado con las autoridades para poder dar con todos los implicados en el caso.

Sin embargo, la vinculación de esta joven con el caso no concuerda del todo. Alias ‘Gabriela’, que en realidad se llama Katerine Andrea Martínez Martínez, trabajaba realmente como modelo de una plataforma para adultos. De hecho, en las últimas horas han empezado a circular imágenes de su trabajo allí y eso da cuenta del cambio físico que se hizo luego de que presuntamente participara en el atentado a Miguel Uribe.

(Vea también: Jueza le pegó regaño a alias ‘Gabriela’ por su “frialdad” en atentado contra Miguel Uribe)

Lee También

La versión de las autoridades dice que ella estuvo en el vehículo Spark gris en el que le entregaron el arma al joven de 15 años que posteriormente terminó disparándole al senador. No obstante, no se descarta que los autores intelectuales la usaran como señuelo para que fuera directamente implicada en la investigación al ser grabada por las cámaras de la zona.

Los investigadores tampoco han dado a conocer cómo se contactaron los autores intelectuales con alias ‘Gabriela’, pero se espera que con el pasar de los días, ella siga colaborando con la justicia para ir capturando poco a poco a todas las personas implicadas en este atentado y que conlleve a los nombres de los autores intelectuales.

No obstante, hay un hecho que sigue siendo relevante y es que en las imágenes se le ve a ella bajar del vehículo con un hombre. Él, supuestamente, sería alias ‘Bayron’ (o como se le conoció inicialmente, ‘el costeño’), y las autoridades no han dado con su paradero. Aunque no se les ve agarrados de la mano, sí caminan juntos en la misma dirección que el joven sicario, como si lo estuvieran vigilando.

En las últimas horas, se conoció el testimonio del conductor que llevó a alias ‘Gabriela’ desde el barrio Danubio Sur hasta el barrio Modelia. Esto sucedió cerca de las 3:15 p. m., el sábado 7 de junio. Según contó esta persona, ella le aseguró que era la primera que iba a esta zona del occidente de Bogotá y que durante el trayecto ocurrió una curiosa llamada. Esta versión, además, da cuenta de que cada uno de los implicados llegó por su cuenta a ese barrio de Bogotá, pues anteriormente se había conocido que el menor de 15 años también llegó a Modelia por un servicio que pidió por una aplicación.

La única versión que le ha dado alias ‘Gabriela’ a las autoridades es que su participación en este atentado contra Miguel Uribe se dio por amenazas y que a ella la usaron como “pantalla”.

Lee También

Cuántas personas hay capturadas por el atentado a Miguel Uribe

Hasta el momento, solo se han capturado 3 personas por el atentado al senador.

El primero de ellos fue el menor de 15 años que, como es evidente con todos los videos de los asistentes al evento, fue el que le disparó al senador Miguel Uribe directamente en la cabeza. Él está recluido en el Bunker de la Fiscalía, con limitado acceso de visitas y se recupera de un disparo en la pierna.

La segunda persona capturada fue el conductor del vehículo Spark gris. Se llama Carlos Mora y, según investigaciones, él estuvo movilizando a alias ‘Bayron’ durante varios días antes de cometer el delito y el día del atentado. De hecho, en las últimas horas aparecieron unas imágenes que demostrarían que su relación con el hoy prófugo de la justicia sería de tiempo atrás y no algo fortuito.

(Vea también: conductor del Spark dijo qué vio de alias ‘Gabriela’ en el atentado)

La tercera capturada es alias ‘Gabriela’ y las autoridades llegaron hasta ella porque al ser captada por una cámara seguridad y la posterior visibilización en medios de comunicación, un policía la identificó y empezó su rastreo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.