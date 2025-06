El pasado sábado 14 de junio se logró la captura de Katerine Andrea Martínez Martínez en Florencia, Caquetá, donde intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia (tinturándose el cabello de negro a rojizo).

(Vea también: Sicario que le disparó a Miguel Uribe tuvo que ser reanimado; estuvo cerca de desangrarse)

Desde allí, fue trasladada a Bogotá y este jueves 18 un juez ordenó su encarcelamiento mientras avanza el proceso en su contra. Sin embargo, por ahora será recluida en el búnker de la Fiscalía por temas de seguridad.

Aunque negó los cargos que se le imputaron, un testimonio conocido en las últimas horas podría ser clave para determinar su participación en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Se trata del conductor que la llevó al barrio Modelia, donde finalmente se ejecutó el ataque.

Lee También

De acuerdo con El Tiempo, el hombre, que recogió a la mujer a través de un servicio pedido mediante una plataforma de transporte, aseguró que el inicio del viaje se dio en el barrio El Danubio, en el sur de Bogotá, a las 3:15 de la tarde.

“Recogí a la mujer afuera de un conjunto y me dijo que iba para Modelia. Le pregunté si conocía alguna ruta en específico y me dijo que no, que era la primera vez que iba a Modelia, que iba a hacer un domicilio de arreglo de uñas”, afirmó el conductor, según citó el periódico.

Pero lo que más llamó la atención de su versión fue que ‘Gabriela’ recibió una llamada telefónica cuando iban pasando por el sector de la Sevillana. Al parecer, sería otra de las personas que participó en los hechos.

“Recibió una llamada de un hombre y puso el altavoz, dijo que por favor la esperaran 10 minutos, el hombre se escuchaba bravo y la joven le dijo que por favor le pidiera a los clientes que la esperaran. Demoraron hablando como 5 minutos”, agregó en su relato, de acuerdo con el diario mencionado.

Al final, el hombre señaló ante las autoridades que la mujer “se quería ir del país con su esposo rumbo a España”, y que el viaje costó 32.000 pesos.

¿Cuál habría sido el papel de alias ‘Gabriela’ durante el atentado?

El día del atentado, la joven de 19 años se encontró en el barrio Modelia con alias ‘el costeño’, presunto cómplice en los hechos. Allí, tanto ellos como el joven sicario abordaron un carro Spark de color gris, donde ‘Gabriela’ le habría entregado el arma con la que minutos después se llevó a cabo el atentado.

De hecho, todo parece indicar que solicitó y pagó un servicio de motocicleta a través de una aplicación para trasladar al menor desde el sur de Bogotá hasta las cercanías del lugar del ataque, en el barrio Modelia.

Videos de cámaras de seguridad la muestran caminando junto a alias ‘el Costeño’, presunto coordinador del atentado, a las 3:32 p. m. del día del ataque, inspeccionando la ruta de escape diseñada para el menor.

Se presume que era la pareja sentimental de este sujeto, señalado como líder de la red sicarial que contrató al menor. También se investiga su vínculo con alias ‘el Churco’, otro implicado con posibles conexiones a crímenes en Ecuador.

Lee También

A pesar de las pruebas, incluyendo videos y testimonios que la ubican en la escena, Martínez negó su culpabilidad y afirmó ante la Fiscalía que fue utilizada como “pantalla” bajo amenazas, declarando: “Estoy detenida por homicidio, porte de arma y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla porque me amenazaron”, indicó.

No aceptó los cargos imputados: tentativa de homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas, y uso de menores para cometer delitos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.