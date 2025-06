A la espera de que las autoridades den más luces sobre qué ha dicho el menor de 15 años sobre el atentado a Miguel Uribe, las versiones de prensa empiezan a circular y la más reciente revela que el autor intelectual de este intento de asesinato le prometió al joven 20 millones de pesos.

Eso publicaron en El Tiempo y Noticias Caracol, sin dar muchos detalles sobre esta transacción. De hecho, también se ha hablado de una supuesta consignación que le habrían hecho al joven en su cuenta de Nequi, pero esto tampoco ha sido confirmado por las autoridades.

Ni el menor de edad, ni sus tutores han hablado públicamente y se dice que su abuela y tía entraron a hacer parte del programa de protección de testigos. Sin embargo, del que no se sabe nada es de su padre, un exmilitar que está desde hace un tiempo en Europa. Una versión, también de prensa, señala que él estaría trabajando como mercenario en la guerra de Ucrania y Rusia.

Las condiciones en las que vivía el joven no eran las mejores, según han revelado las autoridades de Bogotá. Si bien su familia estaba al frente de su manutención, a este menor de edad lo habían integrado al programa jóvenes en paz, del Gobierno, pero este no quiso volver a estar allí.

Las dudas sobre las motivaciones que tuvo para cometer este atentado contra Miguel Uribe aún se mantienen. Aunque ya revelaron la supuesta cifra que habría sido el principal incentivo, no se ha esclarecido cuál fue el plan que le montaron, pues al parecer no había un plan de fuga claro.

En la tarde del martes, luego de estar 3 días hospitalizado en la Clínica Colombia, el joven de 15 años salió de este centro médico y fue llevado directamente al Bunker de la Fiscalía. Su traslado se dio con una caravana y fuertemente custodiado por más de 20 policías.

Y es que si bien no se han conocido amenazas sobre él, como sí las dieron a conocer otros precandidatos y hasta el mismo expresidente Álvaro Uribe, la seguridad de este joven será prioridad para las autoridades. De hecho, él, desde el momento en el que fue capturado, aseguró que iba a dar “números” y que “el man de la olla” estaría involucrado, aunque sin dar mayores detalles.

Hasta el martes, el ente investigador no le había tomado testimonio al joven, pues estaban esperando que se recuperar de las heridas provocadas por los golpes y el disparo que recibió en su pierna izquierda. Sin embargo, su traslado al Bunker indica una mejoría y que ya deberá empezar a colaborar con la justicia.

No obstante, ha llamado poderosamente la atención que en la primera audiencia de imputación de cargos, él no aceptó los dos delitos de los que se le acusa. Detrás de esto no habría más que una maniobra para poder sacar beneficios que le ayuden a que su pena no sea tan larga.

La situación de este joven de 15 años no es fácil y serán las autoridades las que, con el pasar de los días, encuentren respuestas en sus declaraciones, las filtraciones y la recolección de pruebas que lleven a esclarecer este caso.

