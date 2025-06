El intento de asesinato que sufrió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, en la zona de Modelia en Bogotá, ha conmocionado profundamente a Colombia y las investigaciones sugieren una poderosa red criminal detrás del atentado que contrató al menor de edad para dispararle al senador a cambio de una suma que está alrededor de los 20 millones de pesos, según informó El Tiempo.

Según reveló el propio adolescente, fue abordado por un hombre apodado ‘Copajita’, conocido como el “patrón del barrio” y jefe de una olla de drogas, quien fue identificado como Cristian Roberto Copajita. Durante los interrogatorios, el joven sicario expresó que su vida corría peligro, ya que los que lo contrataron planeaban eliminarlo después del atentado para evitar ser descubiertos, de acuerdo con el impreso.

Copajita, de 30 años de edad, fue identificado como la persona que golpeó violentamente al joven atacante. “Me salió de momento, me alteré. No sabía quemaba a agredir a un candidato a la presidencia”, admitió ‘Copajita’ en una confesión a Citytv, asegurando además que no tiene vínculos con bandas criminales.

Hasta el momento las autoridades no han podido establecer una conexión del comerciante con estructuras ilegales. Según investigaciones periodísticas de El Tiempo, ‘Copajita’ es oriundo de Madrid (Cundinamarca), y figuraba como votante en una mesa electoral en Modelia, según el informe periodístico.

Sin embargo, la Policía le ha hecho hasta cinco citaciones, dos en septiembre de 2023 y tres en marzo de 2022, todas por consumo y porte de drogas en espacios públicos, las cuales terminaron en multas por un valor total de un millón setecientos mil pesos, de acuerdo con el rotativo.

“Los comparendos están relacionados con consumo de drogas en parques y en la calle. Además, de ocultamiento de la misma”, según el citado medio.

A pesar de no tener antecedentes penales, la Fiscalía no descarta que ‘Copajita’ tenga nexos con alguno de los grupos de microtráfico que operan en la zona. La Fiscalía y la Policía buscan esclarecer completamente los hechos y posibles conexiones criminales, como se mencionó en el periódico.

Ante esta situación, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lo han incorporado a un programa de protección de testigos e internamiento preventivo, lo que ha desatado una ola de críticas en torno al nivel de protección otorgada a un implicado en un acto criminal de esta magnitud.

Mientras tanto, las investigaciones continuaron haciéndose eco de más actores dentro de esta trama. Entre ellos se encuentran Carlos Eduardo Mora González, el conductor que transportó al sicario, y Katerine Andrea Martínez Martínez, la joven que portaba el arma utilizada para el atentado, según el citado diario.

Con respecto a las medidas de seguridad del senador, se ha iniciado una investigación interna para detectar posibles fallos o infiltrados en el esquema de protección de Uribe Turbay. En este sentido, el presidente de Colombia señaló la existencia de supuestas infiltraciones en la Policía y ha solicitado asistencia internacional para rastrear el origen del arma que se utilizó en el ataque.

El fiscal encargado del caso da fe de estos avances e indica que por ahora se busca a alias ‘El Costeño’, quien sería el tercer detenido en relación con este atentado.

