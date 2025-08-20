Desde Sabaneta (Antioquia), Álvaro Uribe Vélez hizo su primera declaración ante el público, luego de recuperar su libertad tras el fallo a favor emitido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Rodeado de cientos de personas, el expresidente, que inicialmente había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal, recordó al asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay, quien además era precandidato presidencial del Centro Democrático; movimiento que él lidera.

(Vea también: Petro reaccionó a libertad de Uribe y lo comparó con ‘Epa Colombia’, que sigue presa)

Tal y como indicó el exmandatario, el próximo sábado 23 de agosto estará en el lugar en donde mataron a Uribe Turbay, es decir, en el barrio Modelia, de Bogotá, para honrar su memoria.

Lee También

“El sábado haremos un acto de fe y llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Además, iremos a visitar su última morada, es la llama que tiene que iluminar nuestro carácter, nuestras tesis, la consagración patriótica de la nueva generación de colombianos”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que este sábado visitará el sitio del atentado contra el senador Miguel Uribe y concluirá en la tumba del excandidato presidencial. pic.twitter.com/fZuPLlAaz1 — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) August 20, 2025

Incluso, Uribe Vélez hizo una petición al Centro Democrático y es que en la última morada de Miguel Uribe exista una “llama” que simbolice e ilumine a las nuevas generaciones.

“Miguel era un ejemplo por su estudio, dedicación y transparencia. Era franco, pero sin arrebatos, tenía un gran control de la inteligencia emocional, se discutía con mucha franqueza, era muy fuerte en los argumentos, pero tranquilo en sus estados de ánimo. Qué ejemplo tan importante les deja a las nuevas generaciones de la política. Por eso, allá en ese lugar de Bogotá, el partido tendrá que pedir que haya una llamita para que ilumine a las nuevas generaciones. Viva Miguel Uribe Turbay”, precisó.

Discurso completo de Álvaro Uribe tras recuperar su libertad

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.