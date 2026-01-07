author
Escrito por:  Diego Rey
Ene 7, 2026

Las movilizaciones convocadas este miércoles 7 de enero dejaron escenas llamativas en distintos puntos del país, pero una de las más comentadas ocurrió en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre el puente Simón Bolívar, donde apareció un hombre completamente personificado como Simón Bolívar y que, por su fisonomía, resultó muy similar al ‘Libertador’.

El hombre fue abordado por un periodista de RTVC y se identificó como Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez. Contó que hace 22 años tomó “por un azar de la vida” la decisión de ataviarse como Bolívar, y desde entonces mantiene esa imagen, que combina con su formación como maestro de teatro, dramaturgo y licenciado en Educación Artística. En la jornada caminaba hacia Cúcuta mientras avanzaban las manifestaciones.

Rodríguez afirmó que se considera binacional, al señalar que fue engendrado en Venezuela, y por eso su presencia en la zona de frontera tenía también una carga simbólica, justo en el puente que lleva el nombre del Libertador.

Su aparición se dio en medio del tenso contexto regional: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro tras una incursión armada en Caracas, y el presidente Donald Trump ha aprovechado ese escenario para amenazar al presidente Gustavo Petro, sin descartar una posible intervención en Colombia. Como respuesta, el Gobierno Nacional llamó a movilizaciones en todo el país para rechazar los pronunciamientos del mandatario estadounidense.

En ese marco, la imagen del hombre caracterizado como Bolívar, cruzando la frontera y hablando ante cámaras, se convirtió en uno de los momentos más particulares de la jornada de protestas.

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.

