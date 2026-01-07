Las movilizaciones convocadas este miércoles 7 de enero dejaron escenas llamativas en distintos puntos del país, pero una de las más comentadas ocurrió en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre el puente Simón Bolívar, donde apareció un hombre completamente personificado como Simón Bolívar y que, por su fisonomía, resultó muy similar al ‘Libertador’.

Vea también: Puntos de concentración de manifestaciones por Gustavo Petro que él mismo convocó

El hombre fue abordado por un periodista de RTVC y se identificó como Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez. Contó que hace 22 años tomó “por un azar de la vida” la decisión de ataviarse como Bolívar, y desde entonces mantiene esa imagen, que combina con su formación como maestro de teatro, dramaturgo y licenciado en Educación Artística. En la jornada caminaba hacia Cúcuta mientras avanzaban las manifestaciones.

Rodríguez afirmó que se considera binacional, al señalar que fue engendrado en Venezuela, y por eso su presencia en la zona de frontera tenía también una carga simbólica, justo en el puente que lleva el nombre del Libertador.

🇨🇴🙌#AvanceInformativo | Desde la frontera en el Puente Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela se está llevando una marcha binacional en apoyo a la soberanía y la democracia. “Desde esta frontera Colombo venezolana el pueblo está con usted y que Bolívar por usted también… pic.twitter.com/vRQhl2uBeg — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 7, 2026

Qué está pasando entre Colombia y Estados Unidos

Su aparición se dio en medio del tenso contexto regional: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro tras una incursión armada en Caracas, y el presidente Donald Trump ha aprovechado ese escenario para amenazar al presidente Gustavo Petro, sin descartar una posible intervención en Colombia. Como respuesta, el Gobierno Nacional llamó a movilizaciones en todo el país para rechazar los pronunciamientos del mandatario estadounidense.

En ese marco, la imagen del hombre caracterizado como Bolívar, cruzando la frontera y hablando ante cámaras, se convirtió en uno de los momentos más particulares de la jornada de protestas.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.