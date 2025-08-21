El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay sigue rodeado de misterio. El crimen aún sin esclarecer, ahora adquiere un nuevo enfoque tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien volvió a dar una nueva hipótesis sobre los actores intelectuales.

Petro vinculó el crimen con una presunta red de lavado de activos y el negocio de las esmeraldas. Según esta versión, varias muertes recientes en Bogotá tendrían relación con el mismo entramado criminal y descartó que sea por odio político.

“En ese contexto han muerto varias personas relacionadas al negocio en Bogotá”, afirmó Petro. El mandatario citó a Antonio García, comandante del ELN, quien habría señalado que el padre de Uribe Turbay estuvo involucrado en disputas dentro del negocio esmeraldero.

En el negocio de las esmeraldas, en el cual ya han muerto tres esmeralderos en Bogotá, asesinados por francotirador, figura el nombre de Julio Lozano, un narco que fue capturado en EEUU y que al regresar quizo recuperar su mina de esmeraldas en Coscuez, la cual fue vendida por su… https://t.co/nuYQfJ569J — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2025

Petro señaló a la Fiscalía de Francisco Barbosa de supuestas omisiones

Este nuevo planteamiento añade aún más complejidad a un caso ya marcado por la incertidumbre y los vacíos de información. Además, Petro dirigió acusaciones directas contra la anterior cúpula de la Fiscalía, liderada por Francisco Barbosa entre 2020 y 2024.

Para el jefe de Estado, se habría incurrido en una presunta omisión al no investigar a ciertos narcos relacionados con la recuperación de minas vendidas por testaferros, entre ellos Julio Lozano. Esta falta de acción —según el presidente— habría dejado sin tocar a figuras clave en el conflicto por el control del negocio de las esmeraldas.

Pero las acusaciones no terminan allí. En intervenciones previas, Petro también sugiere la posible participación de grupos disidentes de las Farc, como la Segunda Marquetalia e incluso Iván Mordisco, así como del Eln, aunque reconoce que no dispone de pruebas concluyentes para confirmar ninguna de estas versiones.

Mientras tanto, las autoridades judiciales guardan silencio. No han revelado hipótesis oficiales ni avances públicos en la investigación, lo que deja el caso abierto y sujeto a especulaciones. La falta de información oficial alimenta aún más el escepticismo ciudadano.

