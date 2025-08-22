Miguel Uribe Londoño ha asumido la candidatura presidencial de su hijo fallecido, Miguel Uribe Turbay, anunció el partido Centro Democrático el 22 de agosto de 2025 desde Rionegro, Antioquia. Uribe Londoño pasa a ser el quinto precandidato del movimiento político, en línea con María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra para llevar adelante la consulta interna del partido, según comunicó el Centro Democrático.

Esta determinante medida se produce a raíz del trágico asesinato de Uribe Turbay, exsenador y precandidato a la presidencia, en un atentado ocurrido en junio del presente año. En un gesto de resiliencia y continuidad, su padre ha asumido la postulación con el pleno respaldo de la familia y el partido.

Información en desarrollo…

