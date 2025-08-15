En la tarde de este viernes 15 de agosto de 2025, una avioneta de pequeño tamaño se precipitó en inmediaciones de la calle 47D con carrera 70, a pocos metros del estadio Atanasio Girardot, provocando alarma entre residentes y transeúntes de la zona.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) atendieron la emergencia.

Qué pasó con la avioneta en Medellín

La aeronave había despegado desde Tolú (Sucre) y, por causas aun bajo investigación, perdió altura hasta impactar en un sector urbano.

‼️Con Unidades #BomberosMedellin @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin atendemos caso por accidente de aeronave pequeña en inmediaciones de Cll.47D x 70.

La aeronave venía de Tolú.

Equipos continúan en sitio.

Hay dos heridos (tripulantes) que han sido trasladados a centros… pic.twitter.com/AtfUt9ziLv — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 15, 2025

Dos personas, identificadas como los tripulantes de la avioneta, resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Los organismos de socorro permanecen en el lugar para asegurar el área, prevenir riesgos adicionales y adelantar la inspección técnica que permita establecer las circunstancias del accidente.

