El senador sostiene que el presidente debe reconsiderar no radicalizar sus propuestas, en respuesta a la nueva configuración política de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, que para muchos ha representado un revés para el Pacto Histórico, partido en el poder.

En una entrevista con El Tiempo, el presidente del Senado afirmó que la llegada de nuevos líderes políticos traerá consigo cambios en la política a nivel nacional. Name señaló que es evidente que la popularidad del presidente ha disminuido y que se está forjando una nueva realidad política.

“Seguramente podría decirse que bajó la popularidad del presidente y ahora hay una nueva realidad política”, dijo al medio de comunicación.

Las reformas pierden popularidad, pero se necesitan

Name dice que el país se encuentra en una travesía incierta, pero esta incertidumbre no es culpa exclusiva de Petro; es un fenómeno que se arrastra desde hace tiempo.

A pesar de ello, el presidente del Senado mantiene su compromiso: “En el Congreso, continuaremos estudiando las propuestas de reforma”.

El senador reconoce la importancia de realizar reformas, pero también enfatiza que aún no se ha llegado a un consenso sobre cuáles son las más convenientes:

“Colombia necesita unas reformas. Lo que tenemos es que establecer cuáles deben ser convenidas y seguir en su estudio porque necesitamos actualizar nuestra legislación en muchos campos donde ha estado detenida por 30 años”.

Aunque las iniciativas del Gobierno han perdido respaldo popular, Name no considera que esto sea motivo de alarma, como algunos pretenden mostrar.

“Yo creo que el país necesita reformas. Las elecciones afectaron la popularidad del Gobierno, efectivamente, pero no la necesidad de adelantar unas reformas, que no son necesariamente las que presenta el Gobierno, sino las que acordemos después de un estudio detallado y minucioso en el Congreso”, dijo Name a El Tiempo.

A las EPS hay que cortarles las uñas, pero no la cabeza”: Iván Name

Para el presidente del Senado, las elecciones afectaron la popularidad, pero reitera que el desenlace de las reformas depende de su conveniencia nacional.

“En materia de salud, nosotros ahora no vamos a considerar que las EPS deban mantenerse como están, a las EPS hay que cortarles las uñas, pero no la cabeza. Hay que modificarlas, afinarlas, actualizarlas”, advierte Name.

¿El gabinete ministerial está flojo?

Name sostiene que el desempeño del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, tras varios cambios, es insatisfactorio y necesita mejoras.

“Estamos casi a mitad del mandato presidencial y se ha logrado un progreso limitado en la implementación de las reformas propuestas y en la ejecución de los presupuestos. El Congreso ha otorgado al Gobierno todas las herramientas necesarias, y el balance actual no es del todo satisfactorio en términos de su desempeño”, expresó Name.

“Decir que el país va mal ahora desde que llegó Petro no es exacto ni política ni históricamente. Va peor en algunas áreas, pero mal viene desde hace rato”, dijo.

Name también enfatiza que el problema radica en la deficiente organización y aboga por impulsar el modelo de regiones autónomas.

Petro debe reconocer otros puntos: presidente del Senado

En conclusión, Name dice que las elecciones sí fueron un golpe para el Gobierno de Petro, pero que eso no modifica el trámite legislativo ni el estudio de las reformas, que debe continuar.

“Yo creo que el presidente Petro debe reconocer otros puntos de vista, no radicalizar tanto las propuestas y de esa manera puede tener una mayor opción de trámite de las reformas que ha propuesto”, sugirió Name.

