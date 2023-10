Diversas parejas en Colombia deciden tramitar el divorcio cuando su matrimonio no da más, sin embargo, a veces es un proceso tedioso si alguna de las partes no desea firmar.

Por ello, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley llamado ‘divorcio libre’.

(Vea también: Estas son las causas por las que se separan los famosos: infidelidad, edad y otras más)

El propósito de Miranda es que cuando una de las partes decida divorciarse lo pueda hacer ante la autoridad competente sin la firma legal de su pareja o que se cumpla una causal establecida en la ley.

Dicho proyecto ya fue aprobado en un primer debate en el Senado, “para que las personas puedan ejercer libremente su voluntad de divorciarse sin que el Estado se inmiscuya en su intimidad”, sostuvo la representante.

💃 Se aprobó en primer debate nuestro proyecto de ley que busca el divorcio libre. Para que las personas puedan ejercer libremente su voluntad de divorciarse sin que el Estado se inmiscuya en su intimidad. Gracias al ponente @lunadavid 🌻

Sin embargo, no es la primera vez que se tramita este proyecto en el Congreso, anteriormente la propuesta se hundió con el argumento de que iría en contra de la familia, institución altamente protegida en la Constitución colombiana.

Por ello, esta vez se busca que en caso de que uno de los cónyuges no esté de acuerdo con la disolución del matrimonio, se puede llevar a cabo una demanda de reconvención en caso de que se quiera adjuntar una causal.

También se brindará protección a la persona con menor capacidad económica siempre y cuando presente una propuesta de garantía de alimentos y la forma en la que se repartirían los bienes.

Recomendado: Fue aprobado en primer debate el presupuesto 2024

Ello si no se firmaron capitulaciones, documento donde se establece que a pesar de haber contraído matrimonio algunos bienes no se comparten, ya sea una vivienda, un vehículo, acciones, cuentas de ahorro, negocios, etc.

¿Es sencillo llegar al divorcio libre en Colombia?

Aunque suena sencillo no es una propuesta fácil de tramitar debido a que actualmente las parejas que desean el divorcio deben acudir a una notaria con el registro civil de matrimonio, registro civil de nacimiento de cada uno y de los hijos, y fotocopia de la cédula.

Los cónyuges deben contar con un presupuesto para cubrir todos los gastos que requiere este proceso entre los cuales están la documentación, honorarios profesionales de los abogados, derechos notariales y de trámites, y si no se llega a un acuerdo deberán ir a un proceso judicial.

Allí, quién desea separarse debe demostrar las conductas de su pareja por las cuales solicita el divorcio y si, alguna vez llegaron a un acuerdo verbal escrito, probar que no se cumplió.

¿Y cuáles son las causales de mutuo acuerdo?

Según el Código Civil colombiano, en su artículo 154, estas son las 9 causales que llevan a una pareja a divorciarse:

Infidelidad

Incumplimiento de deberes impuestos por la ley

Maltrato (físico o psicológico)

Embriaguez habitual por parte de un cónyuge

Consumo habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes sin prescripción médica

Enfermedad o anormalidad grave o incurable que afecte a uno de los cónyuges

Conductas tendientes para corromper o pervertir al otro

Separación de cuerpos por más de dos años

El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante un juez competente y reconocido por este mediante sentencia

Lee También

Sin embargo, el proyecto ‘divorcio libre’ está a un paso de ser ley, ahora deberá ser estudiado en plenaria del Senado para ser avalado.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.