En febrero pasado, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, a pesar de que todo parecía indicar que el matrimonio de más de dos décadas había terminado. Con el tiempo, los famosos dijeron que estaban en un proceso para decidir el futuro de su relación, sugerido por un terapeuta.

Este proceso incluía que el cantante se mudara an otra casa porque viven juntos y comparten la misma cama. Aunque el intérprete de “Con todos menos conmigo” había prometido hacer este último paso en breve, diversas circunstancias familiares, como la muerte de la madre de la conductora, lo impidieron.

“Sigo aquí en casa. No hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento. Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo; entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente [qué sucede”, dijo.

El artista está seguro de que esta separación del hogar “será beneficiosa para ambos, independientemente de lo difícil que sea. Confiar en el tiempo, todo es perfecto. Y darnos cuenta de dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”, comentó.

“Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos, tiempo atrás, platicándolo”, continuó. “Llegó el momento en el cual tenemos que tomar la decisión y lo estamos haciendo, eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo algo al respecto”, afirmó.