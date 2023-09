Después de cinco años de ausencia, Depeche Mode regresó a México para ofrecer el primero de tres conciertos previstos en la CDMX como parte de su gira mundial llamada “Memento Mori Tour”. Esta gira es una promoción de su quinceavo disco de estudio.

(Vea también: “Te doy hasta las 9:00 p. m.”: exponen mensajes amenazantes de Allan Gil a Ana Serrano)

Miles de fans estaban ansiosos por el regreso de Dave Gahan y Martin Gore a nuestro país, ya que la banda es considerada una de las pioneras de la música electrónica en el mundo. Este 21 de septiembre, se prepararon para ir temprano al Foro Sol para presenciar el regreso de la banda británica.

🎶 Así inició el primer concierto de Depeche Mode en el Foro Sol 🇲🇽 #DepecheMode #MementoMori pic.twitter.com/H5KsoS5IEu — Lalo González (@LaloGonzalezM) September 22, 2023

Los seguidores experimentaron momentos únicos en esta presentación, como la presencia de Dave Gahan con la bandera de México en el escenario y el emotivo homenaje an Andrew Fletcher, tecladista de la banda, fallecido el año pasado.

En esta ocasión, los miembros de Depeche Mode, Martin Gore y Dave Gahan, estuvieron acompañados de la productora Kelly Lee Owens, quien abrió el espectáculo a las 8:00 de la noche.

El espectáculo que presentó animó a los fanáticos; sin embargo, tuvieron que soportar una larga espera porque el espectáculo de los intérpretes de “Personal Jesus” salió al escenario hasta las 9:30, es decir, media hora después de lo previsto.

🎶 Enjoy the silence 🎸 Depeche Mode en el Foro Sol – CDMX 🇲🇽 #DepecheMode #MementoMoriTour pic.twitter.com/aYpcZAC5sz — Lalo González (@LaloGonzalezM) September 22, 2023

A pesar de esto, brindaron un espectáculo inolvidable con una lista de 23 canciones que recorre toda su carrera musical, lo que hizo que los espectadores se sintieran atraídos.

“Ghosts Again”, “Everything Counts” y “Soul With Me” fueron algunos de los temas interpretados esta noche. En esta ocasión, los artistas clásicos también participaron cantando “Enjoy The Silence”, “Personal Jesus” y “Just Can’t Get Enough”.

Lee También

Sin embargo, en caso de que los seguidores no pudieran satisfacer la energía de Depeche Mode, cada uno de los temas fue presentado con efectos visuales impresionantes en las pantallas del Foro Sol, además de luces que crearon un ambiente único para cada tema.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.