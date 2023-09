El nombre de la creadora de contenido bogotana ha sido tendencia durante las últimas horas por unas imágenes que supuestamente la muestran cogida de la mano con un hombre en Chile.

La sorpresa fue grande para sus seguidores teniendo en cuenta que muchos aún recuerda la boda que llevaron a cabo en Bogotá y en la que sellaron su amor después de más de 10 años de estar juntos.

Por qué dicen que Kika Nieto se separó

El video que la mostraría tomando la mano de otro hombre comenzó a circular en TikTok y rápidamente se viralizó en otras redes como X (antes Twitter), donde diferentes internautas aseguraron haber quedado en ‘shock’.

Me acaba de salir un video de Kika Nieto en TikTok y estoy en shock pic.twitter.com/e68btKvoAK — Mariana (@marinthezone) September 23, 2023

Incluso, algunos usuarios aseguraron que Kika Nieto y su esposo Santimaye —quienes se dieron el “sí, acepto” en septiembre de 2018— ya no comparten contenido juntos en redes, por lo que el rumor de un posible divorcio comenzó a crecer.

De hecho, la última publicación que hizo Nieto en su Instagram en compañía de su esposo data del 7 de junio, mientras que la de Santimaye aparece con fecha del pasado 11 de septiembre.

Por ahora ninguno de los dos ‘influenciadores’ (que duraron más de 9 años de noviazgo) se ha pronunciado al respecto y se desconoce si el hombre del video sería un familiar o un amigo de Kika Nieto.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos internautas aseguraron que no podían creer que dicho matrimonio hubiera llegado a su fin. No obstante, hubo otros que se atrevieron a especular con que los creadores de contenido se habrían separado desde hace un buen tiempo.

“¿Cómo así que Kika Nieto y Santimaye se divorciaron?”, “no puedo creerlo”, “necesito resolver el chisme”, “no puedo dormir, necesito saber qué pasó”, “el hombre del video se llama Diego”, “el video me tiene en ‘shock’”, “estaban de aniversario y ninguno puso nada al respecto”, “díganme que es mentira”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

como así que Kika nieto terminó con santimaye??? ayudaaa!! pic.twitter.com/8i74khat0Z — ⁹⁹⁹ 9¾ 🧹 (@crymaybe__) September 23, 2023

Yo si ya estoy muy vieja como para andar pendiente de chismes de YouTuberCOMO ASÍ QUE KIKA NIETO Y SANTI MAYE SE DIVORCIARON DIOS MÍO pic.twitter.com/JTQNGKCFaH — Lo lindo (@Jennyferpbn) September 23, 2023

Cómo así que están diciendo que Kika Nieto y Santimaye se divorciaron?????? Necesito resolver este chisme pic.twitter.com/WwOAxJaMFI — Juan 🩵 (@ItsJustJuancho) September 23, 2023

q santimaye y kika nieto quuuuuuuueeeeee???? pic.twitter.com/Sq85vRdO8S — santiago★ (@santiiiiiiiag0) September 23, 2023

como así q kika nieto y santimaye maye terminaron????? — cami (@cami_nadamas) September 23, 2023

El man con el que engañó Kika Nieto a Santi Maye se llama Diego Felipe Barajas, se siguen en Instagram y todo, es más que claro que fue engaño por parte de ella, estoy muy feliz por Kika 🤪😄 — Camilo Piñeros (@camilopineroz) September 23, 2023

cómo así que Kika Nieto y el esposo terminaron! No puedo dormir, necesito saber qué, cuándo, dónde, cómo, y por qué😱😱😱😱😱😱 — Aleja L. (@Aleja1993Co) September 23, 2023

OIIIIIGANNNNN, necesito que alguien me eche el chisme de la Kika nieto y si es verdad que se separó — Søfi (@sofiiasdrafts) September 23, 2023

cómo q kika nieto y santi maye maye no te calles calles se divorciaron hace rato??? — mariii (@marianavelasqqz) September 23, 2023

Como así que kika nieto y Santimaye terminaron, sálganse todos de Twitter quiero estar sola — Rauleidy (@RauleidyL) September 23, 2023

